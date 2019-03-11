Бомба ньюз - в ICU запиляли моб додатки до платформи ICU Trade
є ios, є android
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 29 сер, 2021 09:38
Бомба ньюз - в ICU запиляли моб додатки до платформи ICU Trade
є ios, є android
Додано: Пон 30 сер, 2021 14:37
Т.е. через браузер в телефоне зайти это были муки, а теперь Бомба). Что стало лучше (правда и раньше было хорошо)?
Додано: Вів 31 сер, 2021 07:23
Загальний тренд такий, що все цифрове життя іде в телефони...
домашні комп'ютери як показує статистика поступово відходять в минуле
Забув додати посилання:
- для iOS:
- для Android:
Додано: Вів 31 сер, 2021 21:38
Сегодня от ICU пришло сообщение, что меня признали непрофессиональным клиентом. Что это значит и для чего вообще нужна эта информация клиенту?
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