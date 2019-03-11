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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:38

Бомба ньюз - в ICU запиляли моб додатки до платформи ICU Trade
є ios, є android
greenozon
 
Повідомлень: 11747
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:37

Т.е. через браузер в телефоне зайти это были муки, а теперь Бомба). Что стало лучше (правда и раньше было хорошо)?
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:23

Загальний тренд такий, що все цифрове життя іде в телефони...
домашні комп'ютери як показує статистика поступово відходять в минуле

Забув додати посилання:
- для iOS: https://bit.ly/ICUTrade-AppStore
- для Android: https://bit.ly/ICUTrade-GooglePlay
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 21:38

Сегодня от ICU пришло сообщение, что меня признали непрофессиональным клиентом. Что это значит и для чего вообще нужна эта информация клиенту?
Daswer
 
Повідомлень: 14
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:01

  Daswer написав:Сегодня от ICU пришло сообщение, что меня признали непрофессиональным клиентом. Что это значит и для чего вообще нужна эта информация клиенту?


Непрофесійним інвестором, для Вас нічого
Chuprynka
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Повідомлень: 348
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:08

  greenozon написав:
  myloran написав:Що мене смутило, так це комісія за переказ з банківської картки в 0.5-1%, невже це нормально і всі її сплачують?


Ця комісія повністю залежить від вашого банку і рахунку (чи картки) з яким ви працюєте

Підказка - є такі бнаки. де вхід і вихід СЕП = 0 комісія


Довго шукав, продивився тарифи багатьох банків, але так і не знайшов. Можливо я не там, або не те шукав. Можна трохи більшу підказку? а ще краще конкретний приклад =)
myloran
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 00:09

myloran Дзвони цим і проси порахувати дохідність після всіх комісій для своєї суми: https://mof.gov.ua/uk/perelik-pervinnih-dileriv
lolik
 
Повідомлень: 8
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:53

lolik
Ощад минимум 1 миллион, по-моему, Аваль минимум 2. Этим звонить нет смысла.
У Привата в Приват24 с компьютера в разделе ценные бумаги есть онлайн калькулятор для расчета.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:51

ІГ Уніер

Привіт. Хтось в курсі, чи Універ, часом, не накрився вже? Вже 3й день не відповідають на email і Телеграм
reg2f
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:53

greenozon І ще більша бомба - дохідність ОВДП більш ніж на 1% нижчі, ніж в конкурентів (я вже про відсутність доступу до первинного ринку мовчу)
reg2f
 
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