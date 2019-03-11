Бомба ньюз - в ICU запиляли моб додатки до платформи ICU Trade
є ios, є android
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 29 сер, 2021 09:38
Бомба ньюз - в ICU запиляли моб додатки до платформи ICU Trade
є ios, є android
Додано: Пон 30 сер, 2021 14:37
Т.е. через браузер в телефоне зайти это были муки, а теперь Бомба). Что стало лучше (правда и раньше было хорошо)?
Додано: Вів 31 сер, 2021 07:23
Загальний тренд такий, що все цифрове життя іде в телефони...
домашні комп'ютери як показує статистика поступово відходять в минуле
Забув додати посилання:
- для iOS:
- для Android:
Додано: Вів 31 сер, 2021 21:38
Сегодня от ICU пришло сообщение, что меня признали непрофессиональным клиентом. Что это значит и для чего вообще нужна эта информация клиенту?
Додано: Сер 01 вер, 2021 10:01
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:08
Довго шукав, продивився тарифи багатьох банків, але так і не знайшов. Можливо я не там, або не те шукав. Можна трохи більшу підказку? а ще краще конкретний приклад =)
Додано: П'ят 03 вер, 2021 00:09
myloran Дзвони цим і проси порахувати дохідність після всіх комісій для своєї суми:
Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:53
lolik
Ощад минимум 1 миллион, по-моему, Аваль минимум 2. Этим звонить нет смысла.
У Привата в Приват24 с компьютера в разделе ценные бумаги есть онлайн калькулятор для расчета.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:51
ІГ Уніер
Привіт. Хтось в курсі, чи Універ, часом, не накрився вже? Вже 3й день не відповідають на email і Телеграм
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:53
greenozon І ще більша бомба - дохідність ОВДП більш ніж на 1% нижчі, ніж в конкурентів (я вже про відсутність доступу до первинного ринку мовчу)
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