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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:11
Як ваші успіхи з Універом, мені вже теж 3 дні не відповідають. Якщо є актуальні канали комунікацій з Універом, то розкажіть. В мене таке відчуття, що ігнорувати клієнта, коли йому треба повернути кошти, стало їх бізнесовою ідеєю.
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