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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:06

myloran Коко Кард
reg2f
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:11

  reg2f написав:Привіт. Хтось в курсі, чи Універ, часом, не накрився вже? Вже 3й день не відповідають на email і Телеграм

Як ваші успіхи з Універом, мені вже теж 3 дні не відповідають. Якщо є актуальні канали комунікацій з Універом, то розкажіть. В мене таке відчуття, що ігнорувати клієнта, коли йому треба повернути кошти, стало їх бізнесовою ідеєю.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:52

Філ Сьогодні відповіли імейлом. Дзвонити пробували на київський номер?
reg2f
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:57

Re: Рынок ОВГЗ

Уточнення: відповіли в Телеграм. Імейли і далі ігнорують
reg2f
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:10

Re: Рынок ОВГЗ

  Філ написав:В мене таке відчуття, що ігнорувати клієнта, коли йому треба повернути кошти, стало їх бізнесовою ідеєю.
А опишите, пожалуйста, как происходит на практике вывод средств в Универе?
la9
 
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