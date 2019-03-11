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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:06
myloran Коко Кард
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reg2f
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:11
reg2f написав:
Привіт. Хтось в курсі, чи Універ, часом, не накрився вже? Вже 3й день не відповідають на email і Телеграм
Як ваші успіхи з Універом, мені вже теж 3 дні не відповідають. Якщо є актуальні канали комунікацій з Універом, то розкажіть. В мене таке відчуття, що ігнорувати клієнта, коли йому треба повернути кошти, стало їх бізнесовою ідеєю.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:52
Філ Сьогодні відповіли імейлом. Дзвонити пробували на київський номер?
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reg2f
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:57
Уточнення: відповіли в Телеграм. Імейли і далі ігнорують
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reg2f
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Додано: Вів 07 вер, 2021 08:10
Філ написав:
В мене таке відчуття, що ігнорувати клієнта, коли йому треба повернути кошти, стало їх бізнесовою ідеєю.
А опишите, пожалуйста, как происходит на практике вывод средств в Универе?
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la9
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