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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:08

Re: Рынок ОВГЗ

reg2f написав:lolik В банках і Драгоні - складніше і дорожче купляти ОВДП, в Універі - якась муть, тому ICU і ставить %% які хоче, за відсутності конкурентів
Читайте выше, мои посты.
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Філ Маєте якісь новини по виведенню коштів?
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:43

reg2f Отримав, все ок.
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