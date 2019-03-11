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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:08
reg2f написав:lolik В банках і Драгоні - складніше і дорожче купляти ОВДП, в Універі - якась муть, тому ICU і ставить %% які хоче, за відсутності конкурентів
Читайте выше, мои посты.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:20
Філ Маєте якісь новини по виведенню коштів?
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:43
reg2f Отримав, все ок.
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