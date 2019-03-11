Читайте выше, мои посты.reg2f написав:lolik В банках і Драгоні - складніше і дорожче купляти ОВДП, в Універі - якась муть, тому ICU і ставить %% які хоче, за відсутності конкурентів
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:08
Re: Рынок ОВГЗ
Читайте выше, мои посты.
Додано: Вів 14 вер, 2021 08:52
Наскільки я чув, через нововведений закон в липні цього року щодо товарних ринків і іже з ними усі клієнти брокерів мають перепідписати нові договора, пройти анкетування FATCA і іншу "срань"
відповідно брокери зараз завалені дурною паперовою роботою
якщо припустимо в брокера 100К+- клієнтів - це робота на місяці!
Мабуть по цій причині Універ "тупить" із підтримкою клієнтури
Загалом брокерів є багато, не думаю що ICU може вважати себе монополістом і диктувати ціни на бумаги.
Основні - ICU, Універ, ФФ
і до десяти малих
Додано: Вів 14 вер, 2021 09:30
Решился и я купить ОВГЗ.
В виду того, что очень мало свободного времени чтобы мотаться по банкам и брокерам, да и счет открыт в Привате, решил на нем и остановиться.
Да, тарифы на обслуживание далеко не самые низкие, но при сравнении котировок привата+комиссии и ICU на момент приобретения бумаг в августе разница составила 0,05% за Приватом на 200 тыс грн.
Оформил все в Приват24 утром, подписал ЭЦП и вечером бумаги были на счету. Все быстро и удобно. Для меня это отличный вариант.
Один пока проблемный момент вижу это вывод с универсальной карты наличных под 1% , если будет такая необходимость.
Поэкспериментирую с выводом через депозит с досрочным расторжением через отделение и выводом наличных через кассу после закрытия. Вроде должно сработать.
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:02
spiridonwot
Сколько ароцентов годовых получите по облигациям?
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