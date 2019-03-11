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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:08

Re: Рынок ОВГЗ

reg2f написав:lolik В банках і Драгоні - складніше і дорожче купляти ОВДП, в Універі - якась муть, тому ICU і ставить %% які хоче, за відсутності конкурентів
Читайте выше, мои посты.
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Філ Маєте якісь новини по виведенню коштів?
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reg2f Отримав, все ок.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:52

  reg2f написав:lolik В банках і Драгоні - складніше і дорожче купляти ОВДП, в Універі - якась муть, тому ICU і ставить %% які хоче, за відсутності конкурентів


Наскільки я чув, через нововведений закон в липні цього року щодо товарних ринків і іже з ними усі клієнти брокерів мають перепідписати нові договора, пройти анкетування FATCA і іншу "срань"

відповідно брокери зараз завалені дурною паперовою роботою
якщо припустимо в брокера 100К+- клієнтів - це робота на місяці!

Мабуть по цій причині Універ "тупить" із підтримкою клієнтури

Загалом брокерів є багато, не думаю що ICU може вважати себе монополістом і диктувати ціни на бумаги.
Основні - ICU, Універ, ФФ
і до десяти малих
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:30

Решился и я купить ОВГЗ.

В виду того, что очень мало свободного времени чтобы мотаться по банкам и брокерам, да и счет открыт в Привате, решил на нем и остановиться.
Да, тарифы на обслуживание далеко не самые низкие, но при сравнении котировок привата+комиссии и ICU на момент приобретения бумаг в августе разница составила 0,05% за Приватом на 200 тыс грн.
Оформил все в Приват24 утром, подписал ЭЦП и вечером бумаги были на счету. Все быстро и удобно. Для меня это отличный вариант.
Один пока проблемный момент вижу это вывод с универсальной карты наличных под 1% :(, если будет такая необходимость.
Поэкспериментирую с выводом через депозит с досрочным расторжением через отделение и выводом наличных через кассу после закрытия. Вроде должно сработать.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:02

spiridonwot

Сколько ароцентов годовых получите по облигациям?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:14

demichh
Базовая YTM 11.9%. С учетом накладных расходов Привата 11,35% по бумагам UA4000173371.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:55

  spiridonwot написав:Решился и я купить ОВГЗ.

В виду того, что очень мало свободного времени чтобы мотаться по банкам и брокерам, да и счет открыт в Привате, решил на нем и остановиться.
Да, тарифы на обслуживание далеко не самые низкие, но при сравнении котировок привата+комиссии и ICU на момент приобретения бумаг в августе разница составила 0,05% за Приватом на 200 тыс грн.
Оформил все в Приват24 утром, подписал ЭЦП и вечером бумаги были на счету. Все быстро и удобно. Для меня это отличный вариант.
Один пока проблемный момент вижу это вывод с универсальной карты наличных под 1% :(, если будет такая необходимость.
Поэкспериментирую с выводом через депозит с досрочным расторжением через отделение и выводом наличных через кассу после закрытия. Вроде должно сработать.


Тоже взял пробную партию через Приват, в перспективе хочу заключиться с ICU.
А в чем проблема? Откроете Приват вклад, перекинув на него деньги с Универсальной, через пять минут выплатите с Приват вклада на Карту для выплат, и все пользуйтесь. Я переживаю что проценты и тело могут зачислится с комиссией, указал зарплатную карту для зачисления.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:53

С уни на примат вклад, вроде, с комиссией. За такой процент проще в форвард банк под 14% грязными на депозит.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:09

Re: Рынок ОВГЗ

demichh написав:С уни на примат вклад, вроде, с комиссией. За такой процент проще в форвард банк под 14% грязными на депозит.
Точно с комиссией, 1% заберут.
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