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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:15

Рынок ОВГЗ

spiridonwot написав:Решился и я купить ОВГЗ.
Поэкспериментирую с выводом через депозит с досрочным расторжением через отделение и выводом наличных через кассу после закрытия. Вроде должно сработать.


Только при досрочном расторжении (если вклад лежит ~ меньше месяца) ден.средства вернутся туда же, откуда открывался вклад, то есть на унив.карту. Причём там есть неприятные нюансы. Думаю, что выводить лучше будет через КДВ.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:20

  demichh написав:С уни на примат вклад, вроде, с комиссией. За такой процент проще в форвард банк под 14% грязными на депозит.

Обычно с овгз работают с суммами которые нельзя доверить банку форвард )))
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:34

  Smitten написав:
  demichh написав:С уни на примат вклад, вроде, с комиссией. За такой процент проще в форвард банк под 14% грязными на депозит.

Обычно с овгз работают с суммами которые нельзя доверить банку форвард )))



що не так з Фвд? він вже надцять років працює в неньці і не такі передряги проходив
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:44

Re: Рынок ОВГЗ

greenozon написав:
  Smitten написав:
  demichh написав:С уни на примат вклад, вроде, с комиссией. За такой процент проще в форвард банк под 14% грязными на депозит.

Обычно с овгз работают с суммами которые нельзя доверить банку форвард )))



що не так з Фвд? він вже надцять років працює в неньці і не такі передряги проходив
За буйки заплывать все равно нельзя )
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:50

......


що не так з Фвд? він вже надцять років працює в неньці і не такі передряги проходив[/quote]За буйки заплывать все равно нельзя )[/quote]


надіюсь вже за 3 місяці можно буде пробувати!
greenozon
 
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