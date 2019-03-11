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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:15
spiridonwot написав:Решился и я купить ОВГЗ.
Поэкспериментирую с выводом через депозит с досрочным расторжением через отделение и выводом наличных через кассу после закрытия. Вроде должно сработать.
Только при досрочном расторжении (если вклад лежит ~ меньше месяца) ден.средства вернутся туда же, откуда открывался вклад, то есть на унив.карту. Причём там есть неприятные нюансы. Думаю, что выводить лучше будет через КДВ.
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alter
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:20
demichh написав:
С уни на примат вклад, вроде, с комиссией. За такой процент проще в форвард банк под 14% грязными на депозит.
Обычно с овгз работают с суммами которые нельзя доверить банку форвард )))
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Smitten
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:34
Smitten написав: demichh написав:
С уни на примат вклад, вроде, с комиссией. За такой процент проще в форвард банк под 14% грязными на депозит.
Обычно с овгз работают с суммами которые нельзя доверить банку форвард )))
що не так з Фвд? він вже надцять років працює в неньці і не такі передряги проходив
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greenozon
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:44
greenozon написав: Smitten написав: demichh написав:
С уни на примат вклад, вроде, с комиссией. За такой процент проще в форвард банк под 14% грязными на депозит.
Обычно с овгз работают с суммами которые нельзя доверить банку форвард )))
що не так з Фвд? він вже надцять років працює в неньці і не такі передряги проходив
За буйки заплывать все равно нельзя )
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alter
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:50
......
що не так з Фвд? він вже надцять років працює в неньці і не такі передряги проходив[/quote]За буйки заплывать все равно нельзя )[/quote]
надіюсь вже за 3 місяці можно буде пробувати!
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greenozon
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