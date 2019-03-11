spiridonwot написав:Решился и я купить ОВГЗ. Поэкспериментирую с выводом через депозит с досрочным расторжением через отделение и выводом наличных через кассу после закрытия. Вроде должно сработать.
Только при досрочном расторжении (если вклад лежит ~ меньше месяца) ден.средства вернутся туда же, откуда открывался вклад, то есть на унив.карту. Причём там есть неприятные нюансы. Думаю, что выводить лучше будет через КДВ.
spiridonwot написав:Решился и я купить ОВГЗ. Поэкспериментирую с выводом через депозит с досрочным расторжением через отделение и выводом наличных через кассу после закрытия. Вроде должно сработать.
Только при досрочном расторжении (если вклад лежит ~ меньше месяца) ден.средства вернутся туда же, откуда открывался вклад, то есть на унив.карту. Причём там есть неприятные нюансы. Думаю, что выводить лучше будет через КДВ.
Уточнил, так и есть. Только месяц должно полежать чтобы можно было вывести налом через кассу
Помогите разобраться с приобретением ОВГЗ на первичном рынке.
Посмотрел результаты вчерашнего размещения по ссылке https://mof.gov.ua/storage/files/187-19 ... D1%8F.docx Смотрю по коду облигации UA4000203236. На первичном рынке минфин продает по номинальной стоимости? Или потенциальные покупатели делают свои предложения, но в том числе могут предложить и по номинальной стоимости? И по какому принципу минфин удовлетворяет заявки по номинальной стоимости, как правило не в полном объеме?
Что такое номинальная доходность понятно, покупатель облигации получит купон 86,25 в дату погашения 05.01.22. А что тогда такое максимальный, минимальный, установленный и средневзвешенный уровни доходности в таблице и как они формируются?
Так много вопросов Буду благодарен, если кто-то сможет дать ответы
spiridonwot По рыночной конечно, это же аукцион ))) Вы можете подавать брокеру два вида заявок - конкурентную с указанием ставки которую предлагаете и неконкурентную . Максимальний и Мінімальний рівень дохідності это и есть максимальная и минимальная ставки среди всех поступивших конкурентных зяавок. Минфин удовлетворяет не более 70% конкурентных по %% которая его устраивает (это и есть Встановлений рівень дохідності ), считает средневзвешенную ставку и по этой удовлетворяет неконкурентные.