Smitten
Премного благодарен) Плюсую
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:00
spiridonwot Колеги, ніхто не вивчав пропозицію Банк Кредит Дніпро пропонує спеціальні умови за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) України.
Так, згідно з умовами акції, при придбанні ОВДП на суму від 500 тис. грн (або еквівалент в дол. США) плата за угоду складає всього 1 000 гривень на весь строк придбаних обігацій. У цю вартість включені наступні послуги:
- відкриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи,
- оформлення документів по депозитарним операціям та надання звіту про відкриття,
- зарахування, списання або переведення прав на цінні папери,
- виплата доходів за цінні папери та коштів від погашення цінних паперів.
Чи є якісь додаткові платежі, чи є вигідніші пропозиції якщо говорити про долар? Як взагалі цей банк себе поводить по ОВДП?
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