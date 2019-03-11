RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:51

Re: Рынок ОВГЗ

  la9 написав:А как выглядит на практике вывод денег? Как и в ICU? Т.е., в программе дистанционно нажал на кнопку, деньги пошли на твои реквизиты?


камяний вік
1) треба подати заявку на вивід коштів (треба якось дізнатись що кошти на рахунку!!!) - тут може допомогти Вотан
2) підписати заявку через ЕЦП
3) гроші на наступний день на вашому банк рахунку

ще в Універа є якась дідівська непонятка - якщо власні кошти знаходяться певний час в них - вони беруть 30 грн комісію
хто в курсі щодо чіткого правила?
greenozon
 
Повідомлень: 11879
З нами з: 01.06.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:16

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:1) треба подати заявку на вивід коштів (треба якось дізнатись що кошти на рахунку!!!) - тут може допомогти Вотан
2) підписати заявку через ЕЦП

1. заявка подается дистанционно через Вотан?
2. в Вотане видно, что деньги пришли?
3. когда последний раз выводили? У вас тоже проблемы были, какие народ описывает?
la9
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 02.07.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:23

la9 Заявка подається через саппорт (якщо ви до нього достукаєтесь). В Вотані ткої функціональності нема (на відміну від ICU)
reg2f
 
Повідомлень: 18
З нами з: 04.04.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:44

greenozon

ще в Універа є якась дідівська непонятка - якщо власні кошти знаходяться певний час в них - вони беруть 30 грн комісію
хто в курсі щодо чіткого правила?


Утримується тільки при наявності грошових коштів на торговому рахунку клієнта.

У них на сайте внизу ссылка на документы
https://ks10349510-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ash_univer_ua/EvD2arLpELFLiyfMUEwuCzYBQJAXbrd9HncY2Idm7e8bSQ?e=TVziDs

Там "Брокерские услуги - Тарифы"
leriy_dyachenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 20.04.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:54

Re: Рынок ОВГЗ

кажется выходят инвесторы из нашей пирамиды
_Klim
 
Повідомлень: 34
З нами з: 06.09.21
Подякував: 15 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 14:18

Re: Рынок ОВГЗ

  leriy_dyachenko написав:Утримується тільки при наявності грошових коштів на торговому рахунку клієнта.


тут формулювання неясне

наприклад наступний кейс -
зайшов купон, гроші вже на рахунку, так от, інколи брокер бере комісію 30, а інколи ні
там є якісь уточнення, наприклад - гроші переночували. чи гроші перейшли календарний місяць?

кейс2 - клієнт закинув гроші на свій рахунок в Універі, гроші лежать пару днів там, теж знімуть 30?
greenozon
 
Повідомлень: 11879
З нами з: 01.06.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:35

Оновлений огляд (один із найкращих) по ОВДП тематиці

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
greenozon
 
Повідомлень: 11879
З нами з: 01.06.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:05

Брокеры

Понимаю, что вопрос, возможно, смешной, но нигде не нашел информации.Пример: я заключил договор с брокером, купил через них ОВГЗ, держу их в его же депозитарии.Предположим, брокерская контора сдулась- обанкротилась или еще чего.ЦБ, как я понимаю, закреплены за конкретным покупателем, они в электронном виде( правильно?), Что будет с ними при подобном сценарии? Как то много инфы перелопатил и не нашел ничего...
Rack
 
Повідомлень: 202
З нами з: 29.01.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:37

  Rack написав:Понимаю, что вопрос, возможно, смешной, но нигде не нашел информации.Пример: я заключил договор с брокером, купил через них ОВГЗ, держу их в его же депозитарии.Предположим, брокерская контора сдулась- обанкротилась или еще чего.ЦБ, как я понимаю, закреплены за конкретным покупателем, они в электронном виде( правильно?), Что будет с ними при подобном сценарии? Как то много инфы перелопатил и не нашел ничего...

плохо лопатил, этих вопросов задают каждый второй
UX-2019
 
Повідомлень: 104
З нами з: 24.01.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 219220221222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1, 2, 3
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
29 21994
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 15:55
cohan
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 25353
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 15919
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99182)
11.10.2021 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.