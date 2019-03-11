la9 написав:А как выглядит на практике вывод денег? Как и в ICU? Т.е., в программе дистанционно нажал на кнопку, деньги пошли на твои реквизиты?
камяний вік 1) треба подати заявку на вивід коштів (треба якось дізнатись що кошти на рахунку!!!) - тут може допомогти Вотан 2) підписати заявку через ЕЦП 3) гроші на наступний день на вашому банк рахунку
ще в Універа є якась дідівська непонятка - якщо власні кошти знаходяться певний час в них - вони беруть 30 грн комісію хто в курсі щодо чіткого правила?
leriy_dyachenko написав:Утримується тільки при наявності грошових коштів на торговому рахунку клієнта.
тут формулювання неясне
наприклад наступний кейс - зайшов купон, гроші вже на рахунку, так от, інколи брокер бере комісію 30, а інколи ні там є якісь уточнення, наприклад - гроші переночували. чи гроші перейшли календарний місяць?
кейс2 - клієнт закинув гроші на свій рахунок в Універі, гроші лежать пару днів там, теж знімуть 30?
Понимаю, что вопрос, возможно, смешной, но нигде не нашел информации.Пример: я заключил договор с брокером, купил через них ОВГЗ, держу их в его же депозитарии.Предположим, брокерская контора сдулась- обанкротилась или еще чего.ЦБ, как я понимаю, закреплены за конкретным покупателем, они в электронном виде( правильно?), Что будет с ними при подобном сценарии? Как то много инфы перелопатил и не нашел ничего...
Rack написав:Понимаю, что вопрос, возможно, смешной, но нигде не нашел информации.Пример: я заключил договор с брокером, купил через них ОВГЗ, держу их в его же депозитарии.Предположим, брокерская контора сдулась- обанкротилась или еще чего.ЦБ, как я понимаю, закреплены за конкретным покупателем, они в электронном виде( правильно?), Что будет с ними при подобном сценарии? Как то много инфы перелопатил и не нашел ничего...