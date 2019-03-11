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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:25

Подскажите пожалуйста, купил бумагу через ICU со сроком произведения выплаты через месяц. На мой счет в ICU пришло зачисление по погашение бумаг и купонная выплата отдельными строками по суммам брокер отобразил купонный доход так как будто бумаги куплены с самого начала размещения. В налоговую брокер отчитаться что получен доход с начала размещения, как отображено у меня в их программе или реальный доход полученный за пару месяцев? Спасибо
Daswer
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:37

  spiridonwot написав:Решился и я купить ОВГЗ.

В виду того, что очень мало свободного времени чтобы мотаться по банкам и брокерам, да и счет открыт в Привате, решил на нем и остановиться.
Да, тарифы на обслуживание далеко не самые низкие, но при сравнении котировок привата+комиссии и ICU на момент приобретения бумаг в августе разница составила 0,05% за Приватом на 200 тыс грн.
Оформил все в Приват24 утром, подписал ЭЦП и вечером бумаги были на счету. Все быстро и удобно. Для меня это отличный вариант.
Один пока проблемный момент вижу это вывод с универсальной карты наличных под 1% :(, если будет такая необходимость.
Поэкспериментирую с выводом через депозит с досрочным расторжением через отделение и выводом наличных через кассу после закрытия. Вроде должно сработать.

Зачисления процентов и номинала ОВГЗ на Карту для выплат - без комиссии. Снятие в кассе и банкомате (до какой-то суммы в день), тоже без комиссии. Не понял зачем что-то выдумывать с Универальной. Я уже получал выплату процентов и снимал, никаких комиссий не было. Минус только что за один день не снять, а дневной лимит поднять нельзя.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:59

Re: Рынок ОВГЗ

Усім добрий день. Скажіть будь ласка, коли купив ОВДП, чи там було погашення, чи купон прийшов, то як і коли саме про це треба повідомляти податковій інспекції?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:57

  somilitark написав:Усім добрий день. Скажіть будь ласка, коли купив ОВДП, чи там було погашення, чи купон прийшов, то як і коли саме про це треба повідомляти податковій інспекції?

весной следующего года
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:02

Re: Рынок ОВГЗ

Отправил требуемые документы в ICU для открытия счёта — уже десять дней ни ответа, ни привета... Им звонить надо? Или к ним ехать?
Vuch
 
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