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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 жов, 2021 20:29
Eldarien написав:
Відправив 3 тижні тому документи в Універ - аналогічна тиша. Це у них мабуть професійне...
Сегодня написал им в саппорт — сказали ждать 8-10 рабочих дней, не меньше.
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