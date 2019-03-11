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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 жов, 2021 20:29
Eldarien написав:
Відправив 3 тижні тому документи в Універ - аналогічна тиша. Це у них мабуть професійне...
Сегодня написал им в саппорт — сказали ждать 8-10 рабочих дней, не меньше.
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Vuch
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:13
DjPavel написав: spiridonwot написав:
Решился и я купить ОВГЗ.
В виду того, что очень мало свободного времени чтобы мотаться по банкам и брокерам, да и счет открыт в Привате, решил на нем и остановиться.
Да, тарифы на обслуживание далеко не самые низкие, но при сравнении котировок привата+комиссии и ICU на момент приобретения бумаг в августе разница составила 0,05% за Приватом на 200 тыс грн.
Оформил все в Приват24 утром, подписал ЭЦП и вечером бумаги были на счету. Все быстро и удобно. Для меня это отличный вариант.
Один пока проблемный момент вижу это вывод с универсальной карты наличных под 1%
, если будет такая необходимость.
Поэкспериментирую с выводом через депозит с досрочным расторжением через отделение и выводом наличных через кассу после закрытия. Вроде должно сработать.
Зачисления процентов и номинала ОВГЗ на Карту для выплат - без комиссии. Снятие в кассе и банкомате (до какой-то суммы в день), тоже без комиссии. Не понял зачем что-то выдумывать с Универальной. Я уже получал выплату процентов и снимал, никаких комиссий не было. Минус только что за один день не снять, а дневной лимит поднять нельзя.
А покупали Вы ОВГЗ с какой карты? С универсальной или с карты для выплат?
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spiridonwot
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:38
Eldarien написав: Vuch написав:
Отправил требуемые документы в ICU для открытия счёта — уже десять дней ни ответа, ни привета... Им звонить надо? Или к ним ехать?
Відправив 3 тижні тому документи в Універ - аналогічна тиша. Це у них мабуть професійне...
В Універі якась реорганізація
багато людей вже там не працюють, яких знав
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greenozon
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:51
spiridonwot написав: DjPavel написав: spiridonwot написав:
Решился и я купить ОВГЗ.
В виду того, что очень мало свободного времени чтобы мотаться по банкам и брокерам, да и счет открыт в Привате, решил на нем и остановиться.
Да, тарифы на обслуживание далеко не самые низкие, но при сравнении котировок привата+комиссии и ICU на момент приобретения бумаг в августе разница составила 0,05% за Приватом на 200 тыс грн.
Оформил все в Приват24 утром, подписал ЭЦП и вечером бумаги были на счету. Все быстро и удобно. Для меня это отличный вариант.
Один пока проблемный момент вижу это вывод с универсальной карты наличных под 1%
, если будет такая необходимость.
Поэкспериментирую с выводом через депозит с досрочным расторжением через отделение и выводом наличных через кассу после закрытия. Вроде должно сработать.
Зачисления процентов и номинала ОВГЗ на Карту для выплат - без комиссии. Снятие в кассе и банкомате (до какой-то суммы в день), тоже без комиссии. Не понял зачем что-то выдумывать с Универальной. Я уже получал выплату процентов и снимал, никаких комиссий не было. Минус только что за один день не снять, а дневной лимит поднять нельзя.
А покупали Вы ОВГЗ с какой карты? С универсальной или с карты для выплат?
Покупал всё с Универсальной.
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DjPavel
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Додано: Сер 13 жов, 2021 12:44
DjPavel написав: spiridonwot написав:
А покупали Вы ОВГЗ с какой карты? С универсальной или с карты для выплат?
Покупал всё с Универсальной.
Спасибо. Я думал, что только соц платежи заходят на карту для выплат без комиссии, а все остальные зачисления, в том числе выплата ОВГЗ, только с комиссией. Поэтому и указал для выплаты ту же универсальную, с которой списывались средства. Облегчили жизнь
Плюсую
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spiridonwot
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:03
spiridonwot написав: DjPavel написав: spiridonwot написав:
А покупали Вы ОВГЗ с какой карты? С универсальной или с карты для выплат?
Покупал всё с Универсальной.
Спасибо. Я думал, что только соц платежи заходят на карту для выплат без комиссии, а все остальные зачисления, в том числе выплата ОВГЗ, только с комиссией. Поэтому и указал для выплаты ту же универсальную, с которой списывались средства. Облегчили жизнь
Плюсую
Я тоже за этот момент переживал, но меня в банке заверили (где-то должен быть скриншот ответа), что зачисления ОВГЗ (тела + проценты), без комиссии. По процентам - пока подтвердилось.
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DjPavel
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