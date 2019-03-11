Універ вийшов на зв'язок і відкрив рахунок.
ICU поки мовчить..
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 30 жов, 2021 09:27
добрый день, друзья
кто нибудь проверял цифры по этим таблицам. если - ДА, поделитесь пожалуйста, впечатление, что взяты с потолка, чистая "заказуха"
перепроверяю: приват, пивденный и альфа, вообще цифры другие и близки между собой, ну ни как не разница в три раза
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