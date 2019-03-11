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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:53

Універ вийшов на зв'язок і відкрив рахунок.
ICU поки мовчить..
Eldarien
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:27

  greenozon написав:Оновлений огляд (один із найкращих) по ОВДП тематиці

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/


добрый день, друзья
кто нибудь проверял цифры по этим таблицам. если - ДА, поделитесь пожалуйста, впечатление, что взяты с потолка, чистая "заказуха"
перепроверяю: приват, пивденный и альфа, вообще цифры другие и близки между собой, ну ни как не разница в три раза
YuriiKharkiv
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:35

YuriiKharkiv

десь рік-два тому Укргаз був лідером серед комісій (мінімальні) - тоді новинний сайт точно відображав цифри.

Пишіть деталі що саме не так, можна буде гадаю написати авторам сайту щоб поправили.

2) Ви знаєте кращий ресурс що періодично оновлюється і показує дані?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:01

Рынок ОВГЗ

Подскажите, где прописано, что нужно подавать декларацию физлицу после покупки ОВГЗ? Ведь банки являются налоговыми агентами, да и после мая 2021 доходы от ОВДП и вовсе не облагаются налогом.
Economist
 
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