Універ вийшов на зв'язок і відкрив рахунок.
ICU поки мовчить..
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 30 жов, 2021 09:27
добрый день, друзья
кто нибудь проверял цифры по этим таблицам. если - ДА, поделитесь пожалуйста, впечатление, что взяты с потолка, чистая "заказуха"
перепроверяю: приват, пивденный и альфа, вообще цифры другие и близки между собой, ну ни как не разница в три раза
Додано: Вів 02 лис, 2021 10:35
YuriiKharkiv
десь рік-два тому Укргаз був лідером серед комісій (мінімальні) - тоді новинний сайт точно відображав цифри.
Пишіть деталі що саме не так, можна буде гадаю написати авторам сайту щоб поправили.
2) Ви знаєте кращий ресурс що періодично оновлюється і показує дані?
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:01
Рынок ОВГЗ
Подскажите, где прописано, что нужно подавать декларацию физлицу после покупки ОВГЗ? Ведь банки являются налоговыми агентами, да и после мая 2021 доходы от ОВДП и вовсе не облагаются налогом.
Додано: П'ят 05 лис, 2021 22:03
Банк є податковим агентом лише за депозитам та додатковими благами, що він надає. Щодо решти, то пошук рулить: viewtopic.php?p=5049675#p5049675
Додано: Суб 06 лис, 2021 18:21
Налоговым агентом является брокер а не банк.
Прописано все в Податк. кодексе (хоть и очень мутно). Подавать надо не после покупки а после получения инест. прибыли. За неподачу светит админ штраф. Мне, например лень это делать - я согласен заплатить штраф если придет чем возиться с подачей. За 3 года пока не пришло))
Додано: Нед 07 лис, 2021 08:10
Еврооблигации
Подскажите, какие банки кроме Востока работают с физлицами по Еврооблигациям?
Додано: Нед 07 лис, 2021 16:05
Додано: Нед 07 лис, 2021 21:07
Alfa
Спасибо за ответ.
По альфе - об этой программе узнавали, это интересно, больше чем их вклад на 5 лет получается - 4%, или через альфаклуб 4,3%.
Но я бы хотел государственные или квазигосударственные (укрзализниця, урсимбанк) купить.
Додано: Пон 08 лис, 2021 08:50
Kripo
квазигосударственные продає Фрідом
та ICU (від 200К валюти)
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