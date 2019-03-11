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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:53

Універ вийшов на зв'язок і відкрив рахунок.
ICU поки мовчить..
Eldarien
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:27

  greenozon написав:Оновлений огляд (один із найкращих) по ОВДП тематиці

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/


добрый день, друзья
кто нибудь проверял цифры по этим таблицам. если - ДА, поделитесь пожалуйста, впечатление, что взяты с потолка, чистая "заказуха"
перепроверяю: приват, пивденный и альфа, вообще цифры другие и близки между собой, ну ни как не разница в три раза
YuriiKharkiv
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:35

YuriiKharkiv

десь рік-два тому Укргаз був лідером серед комісій (мінімальні) - тоді новинний сайт точно відображав цифри.

Пишіть деталі що саме не так, можна буде гадаю написати авторам сайту щоб поправили.

2) Ви знаєте кращий ресурс що періодично оновлюється і показує дані?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:01

Рынок ОВГЗ

Подскажите, где прописано, что нужно подавать декларацию физлицу после покупки ОВГЗ? Ведь банки являются налоговыми агентами, да и после мая 2021 доходы от ОВДП и вовсе не облагаются налогом.
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 22:03

  Economist написав:Подскажите, где прописано, что нужно подавать декларацию физлицу после покупки ОВГЗ? Ведь банки являются налоговыми агентами, да и после мая 2021 доходы от ОВДП и вовсе не облагаются налогом.

Банк є податковим агентом лише за депозитам та додатковими благами, що він надає. Щодо решти, то пошук рулить: viewtopic.php?p=5049675#p5049675
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 18:21

  Economist написав:Подскажите, где прописано, что нужно подавать декларацию физлицу после покупки ОВГЗ? Ведь банки являются налоговыми агентами, да и после мая 2021 доходы от ОВДП и вовсе не облагаются налогом.

Налоговым агентом является брокер а не банк.
Прописано все в Податк. кодексе (хоть и очень мутно). Подавать надо не после покупки а после получения инест. прибыли. За неподачу светит админ штраф. Мне, например лень это делать - я согласен заплатить штраф если придет чем возиться с подачей. За 3 года пока не пришло))
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 08:10

Еврооблигации

Подскажите, какие банки кроме Востока работают с физлицами по Еврооблигациям?
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 16:05

Kripo

Альфа
https://abhufinance.com/ua/information-for-investors/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:07

Alfa

Спасибо за ответ.
По альфе - об этой программе узнавали, это интересно, больше чем их вклад на 5 лет получается - 4%, или через альфаклуб 4,3%.

Но я бы хотел государственные или квазигосударственные (укрзализниця, урсимбанк) купить.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 08:50

Kripo

квазигосударственные продає Фрідом
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0

та ICU (від 200К валюти)
greenozon
 
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