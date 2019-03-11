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Долговой рынок Украины
Ежемесячный бюллетень №10 (40), октябрь 2021 года
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 лис, 2021 08:58
Свіжий огляд боргового ринку від CBonds
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Долговой рынок Украины
Ежемесячный бюллетень №10 (40), октябрь 2021 года
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:40
Тарифы
Такая проблема - перевести большую сумму на фридомкапитал, у них лимит кассы 50к в гривне в день, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
Додано: Пон 15 лис, 2021 14:07
Re: Рынок ОВГЗ
скажите, как фридом обещает выплачивать ЕЖЕМЕСЯЧНО купон по ОВГЗ?
Додано: Пон 15 лис, 2021 14:32
Что-то ничего не понял... У кого лимит кассы, у ФФ?
Вы платите безналом по реквизитам на счет ФФ?
Вот смотрите здесь
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