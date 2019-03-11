Такая проблема - перевести большую сумму на фридомкапитал, у них лимит кассы 50к в гривне в день, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
Kripo написав:Такая проблема - перевести большую сумму на фридомкапитал, у них лимит кассы 50к в гривне в день, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
Kripo написав:Такая проблема - перевести большую сумму на фридомкапитал, у них лимит кассы 50к в гривне в день, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
Для гривні рекомендую Форвард - наприклад відкрийте собі "Ощадний рахунок" вихід СЕП із нього - безліміт, 0% коміс для великих сум требам мати договір +якщо заносите кеш в касу - підтвердження доходів https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/ +бонус - 7% на залишок
по валюті - мабуть моно банк, бо має ліміт по комісії 90$ макс колись давно абанк брав 20$ незалежно від суми для свіфта - ото була лафа!