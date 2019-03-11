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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:58

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:40

Тарифы

Такая проблема - перевести большую сумму на фридомкапитал, у них лимит кассы 50к в гривне в день, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:07

Re: Рынок ОВГЗ

скажите, как фридом обещает выплачивать ЕЖЕМЕСЯЧНО купон по ОВГЗ?
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:32

  Kripo написав:Такая проблема - перевести большую сумму на фридомкапитал, у них лимит кассы 50к в гривне в день, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.

Что-то ничего не понял... У кого лимит кассы, у ФФ?
Вы платите безналом по реквизитам на счет ФФ?
Вот смотрите здесь https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:02

  Kripo написав:Такая проблема - перевести большую сумму на фридомкапитал, у них лимит кассы 50к в гривне в день, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.


Для гривні рекомендую Форвард - наприклад відкрийте собі "Ощадний рахунок"
вихід СЕП із нього - безліміт, 0% коміс
для великих сум требам мати договір +якщо заносите кеш в касу - підтвердження доходів
https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/
+бонус - 7% на залишок

по валюті - мабуть моно банк, бо має ліміт по комісії 90$ макс
колись давно абанк брав 20$ незалежно від суми для свіфта - ото була лафа! :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:08

  Ekran написав:скажите, как фридом обещает выплачивать ЕЖЕМЕСЯЧНО купон по ОВГЗ?


ФФ продає свій власний продукт, це не "справжні" бумаги.
тому в них така низька ставка 8.5%
і таки вірно - по цьому "продукту" ФФ виплачує а-ля купон щомісяця
Зберігання такого продукту - 0 в місяць

2) ФФ також продає справжні бумаги (із вторинки), але там зовсім інші умови (мін 200 грн і тд)

https://ffin.ua/service/prodadg-derdgavnykh-obligatsiy

Проте є велика перевага структурного продукту ФФ - коли інвестор купив їх продукт, він має бонус - не платить комісію за зберігання інших бумаг, наприклад акцій укрфонди...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:20

  greenozon написав:
  Ekran написав:скажите, как фридом обещает выплачивать ЕЖЕМЕСЯЧНО купон по ОВГЗ?


ФФ продає свій власний продукт, це не "справжні" бумаги.
тому в них така низька ставка 8.5%
і таки вірно - по цьому "продукту" ФФ виплачує а-ля купон щомісяця
Зберігання такого продукту - 0 в місяць

2) ФФ також продає справжні бумаги (із вторинки), але там зовсім інші умови (мін 200 грн і тд)

https://ffin.ua/service/prodadg-derdgavnykh-obligatsiy

Проте є велика перевага структурного продукту ФФ - коли інвестор купив їх продукт, він має бонус - не платить комісію за зберігання інших бумаг, наприклад акцій укрфонди...

так а что инвестор получает в портфель покупая их "власний продукт"?
Ekran
 
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