Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 лис, 2021 08:58
Свіжий огляд боргового ринку від CBonds
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Долговой рынок Украины
Ежемесячный бюллетень №10 (40), октябрь 2021 года
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https://www.sendspace.com/file/5ekckw
greenozon
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:40
Такая проблема - перевести большую сумму на фридомкапитал, у них лимит кассы 50к в гривне в день, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
Kripo
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:07
скажите, как фридом обещает выплачивать ЕЖЕМЕСЯЧНО купон по ОВГЗ?
Ekran
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:32
Kripo написав:
Такая проблема - перевести большую сумму на фридомкапитал, у них лимит кассы 50к в гривне в день, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
Что-то ничего не понял... У кого лимит кассы, у ФФ?
Вы платите безналом по реквизитам на счет ФФ?
Вот смотрите здесь
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
la9
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:02
Kripo написав:
Такая проблема - перевести большую сумму на фридомкапитал, у них лимит кассы 50к в гривне в день, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
Для гривні рекомендую Форвард - наприклад відкрийте собі "Ощадний рахунок"
вихід СЕП із нього - безліміт, 0% коміс
для великих сум требам мати договір +якщо заносите кеш в касу - підтвердження доходів
https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/
+бонус - 7% на залишок
по валюті - мабуть моно банк, бо має ліміт по комісії 90$ макс
колись давно абанк брав 20$ незалежно від суми для свіфта - ото була лафа!
greenozon
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:08
Ekran написав:
скажите, как фридом обещает выплачивать ЕЖЕМЕСЯЧНО купон по ОВГЗ?
ФФ продає свій власний продукт, це не "справжні" бумаги.
тому в них така низька ставка 8.5%
і таки вірно - по цьому "продукту" ФФ виплачує а-ля купон щомісяця
Зберігання такого продукту - 0 в місяць
2) ФФ також продає справжні бумаги (із вторинки), але там зовсім інші умови (мін 200 грн і тд)
https://ffin.ua/service/prodadg-derdgavnykh-obligatsiy
Проте є велика перевага структурного продукту ФФ - коли інвестор купив їх продукт, він має бонус - не платить комісію за зберігання інших бумаг, наприклад акцій укрфонди...
greenozon
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:20
greenozon написав: Ekran написав:
скажите, как фридом обещает выплачивать ЕЖЕМЕСЯЧНО купон по ОВГЗ?
ФФ продає свій власний продукт, це не "справжні" бумаги.
тому в них така низька ставка 8.5%
і таки вірно - по цьому "продукту" ФФ виплачує а-ля купон щомісяця
Зберігання такого продукту - 0 в місяць
2) ФФ також продає справжні бумаги (із вторинки), але там зовсім інші умови (мін 200 грн і тд)
https://ffin.ua/service/prodadg-derdgavnykh-obligatsiy
Проте є велика перевага структурного продукту ФФ - коли інвестор купив їх продукт, він має бонус - не платить комісію за зберігання інших бумаг, наприклад акцій укрфонди...
так а что инвестор получает в портфель покупая их "власний продукт"?
Ekran
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:44
Тоже недавно интересовался их продуктом. Пока решил повременить со знакомством
отзывы про фридом финанс https://antikor.com.ua/articles/496337- ... toe_v_ssha
la9
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:56
Купив через ICU без проблем...найбільше жахіття відправити таку суму через банк, у приваті відправляв 3 години.... на вийшло, пішов в ощад і без проблем))
glavbux89
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:43
glavbux89 комісія ощада?
greenozon
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