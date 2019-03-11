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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:52
Як купити ОВДП онлайн: покрокова інструкція від мінфіна
Дуже гарна та детальна інструкція для новачків про ICUhttps://special.minfin.com.ua/ua/icu/ka ... -zarabotat
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greenozon
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