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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:52
Як купити ОВДП онлайн: покрокова інструкція від мінфіна
Дуже гарна та детальна інструкція для новачків про ICUhttps://special.minfin.com.ua/ua/icu/ka ... -zarabotat
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greenozon
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:07
Как то слишком у ICU "все прелестно".
Не понимаю где собака порылась...
Чтобы купить ОВГЗ - необходимо пополнить счет ICU.
Вопрос: при получении денег за ОВГЗ - как их вывести со счета ICU на свой?
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reserv
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:10
reserv написав:
Как то слишком у ICU "все прелестно".
Не понимаю где собака порылась...
Чтобы купить ОВГЗ - необходимо пополнить счет ICU.
Вопрос: при получении денег за ОВГЗ - как их вывести со счета ICU на свой?
Если покупать на вторичке то у ICU норм, но на первичке доходность намного лучше!
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accord_trading_ltd
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