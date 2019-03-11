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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:52

Як купити ОВДП онлайн: покрокова інструкція від мінфіна

Дуже гарна та детальна інструкція для новачків про ICU

https://special.minfin.com.ua/ua/icu/ka ... -zarabotat
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:07

Как то слишком у ICU "все прелестно".
Не понимаю где собака порылась...

Чтобы купить ОВГЗ - необходимо пополнить счет ICU.
Вопрос: при получении денег за ОВГЗ - как их вывести со счета ICU на свой?
reserv
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:10

  reserv написав:Как то слишком у ICU "все прелестно".
Не понимаю где собака порылась...

Чтобы купить ОВГЗ - необходимо пополнить счет ICU.
Вопрос: при получении денег за ОВГЗ - как их вывести со счета ICU на свой?


Если покупать на вторичке то у ICU норм, но на первичке доходность намного лучше!
accord_trading_ltd
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