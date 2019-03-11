Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:52
Як купити ОВДП онлайн: покрокова інструкція від мінфіна
Дуже гарна та детальна інструкція для новачків про ICU
https://special.minfin.com.ua/ua/icu/ka ... -zarabotat
greenozon
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:07
Как то слишком у ICU "все прелестно".
Не понимаю где собака порылась... Чтобы купить ОВГЗ - необходимо пополнить счет ICU. Вопрос: при получении денег за ОВГЗ - как их вывести со счета ICU на свой?
reserv
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:10
reserv написав:
Как то слишком у ICU "все прелестно".
Не понимаю где собака порылась...
Чтобы купить ОВГЗ - необходимо пополнить счет ICU.
Вопрос: при получении денег за ОВГЗ - как их вывести со счета ICU на свой?
Если покупать на вторичке то у ICU норм, но на первичке доходность намного лучше!
accord_trading_ltd
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:02
https://news.finance.ua/ua/news/-/50393 ... investoram
хтось в курсі де купити ці різко подешевівші бумаги?
і який лот
greenozon
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:08
reserv написав:
Вопрос: при получении денег за ОВГЗ - как их вывести со счета ICU на свой?
самостійно через їхню онлайн площадку (заходять на 2ий день)
банківський рахунок - той, що ви вказували в анкеті
greenozon
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:12
greenozon написав:
банківський рахунок - той, що ви вказували в анкеті
а можно и несколько счетов указать и выводить на каждый, чтобы не возбуждать финмон одной суммой
la9
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Додано: Суб 20 лис, 2021 11:08
la9 написав: greenozon написав:
банківський рахунок - той, що ви вказували в анкеті
а можно и несколько счетов указать и выводить на каждый, чтобы не возбуждать финмон одной суммой
в самій площадці ICU Trade такої можливості немає (додавати чи змінвати власні рахунки)
В анкеті, яку я заповнював було поле під 1 рахунок
при його заміні старий прсто мінявся на новий
чи я щось упускаю
2) фінмон може блоканути гроші при виході великої суми із банку, але в мене ще жодного разу не було кейсів, коли просили пояснення на вхідну суму ззовні (звісно більшу від ліміту фінмона). Мова власне про СЕП
greenozon
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Додано: Суб 20 лис, 2021 11:10
greenozon написав: la9 написав: greenozon написав:
банківський рахунок - той, що ви вказували в анкеті
а можно и несколько счетов указать и выводить на каждый, чтобы не возбуждать финмон одной суммой
в самій площадці ICU Trade такої можливості немає (додавати чи змінвати власні рахунки)
В анкеті, яку я заповнював було поле під 1 рахунок
при його заміні старий прсто мінявся на новий
чи я щось упускаю
2) фінмон може блоканути гроші при виході великої суми із банку, але в мене ще жодного разу не було кейсів, коли просили пояснення на вхідну суму ззовні (звісно більшу від ліміту фінмона)
Я донес им еще реквизиты, и теперь на платформе в выпадающем списке несколько счетов - все, которые давал.
la9
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Додано: Суб 20 лис, 2021 11:15
greenozon написав:
2) фінмон може блоканути гроші при виході великої суми із банку, але в мене ще жодного разу не було кейсів, коли просили пояснення на вхідну суму ззовні (звісно більшу від ліміту фінмона). Мова власне про СЕП
у меня когда-то давно алла блоканула погашение. Как сейчас ситуация, не знаю. К сожалению, не все банки принимают финмон отправителя
la9
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