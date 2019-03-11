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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:52

Як купити ОВДП онлайн: покрокова інструкція від мінфіна

Дуже гарна та детальна інструкція для новачків про ICU

https://special.minfin.com.ua/ua/icu/ka ... -zarabotat
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:07

Как то слишком у ICU "все прелестно".
Не понимаю где собака порылась...

Чтобы купить ОВГЗ - необходимо пополнить счет ICU.
Вопрос: при получении денег за ОВГЗ - как их вывести со счета ICU на свой?
reserv
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:10

  reserv написав:Как то слишком у ICU "все прелестно".
Не понимаю где собака порылась...

Чтобы купить ОВГЗ - необходимо пополнить счет ICU.
Вопрос: при получении денег за ОВГЗ - как их вывести со счета ICU на свой?


Если покупать на вторичке то у ICU норм, но на первичке доходность намного лучше!
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:02

https://news.finance.ua/ua/news/-/50393 ... investoram

хтось в курсі де купити ці різко подешевівші бумаги?
і який лот
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:08

Re: Рынок ОВГЗ

  reserv написав:Вопрос: при получении денег за ОВГЗ - как их вывести со счета ICU на свой?


самостійно через їхню онлайн площадку (заходять на 2ий день)
банківський рахунок - той, що ви вказували в анкеті
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:12

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:банківський рахунок - той, що ви вказували в анкеті
а можно и несколько счетов указать и выводить на каждый, чтобы не возбуждать финмон одной суммой
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:08

  la9 написав:
  greenozon написав:банківський рахунок - той, що ви вказували в анкеті
а можно и несколько счетов указать и выводить на каждый, чтобы не возбуждать финмон одной суммой


в самій площадці ICU Trade такої можливості немає (додавати чи змінвати власні рахунки)

В анкеті, яку я заповнював було поле під 1 рахунок
при його заміні старий прсто мінявся на новий

чи я щось упускаю

2) фінмон може блоканути гроші при виході великої суми із банку, але в мене ще жодного разу не було кейсів, коли просили пояснення на вхідну суму ззовні (звісно більшу від ліміту фінмона). Мова власне про СЕП
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:10

  greenozon написав:
  la9 написав:
  greenozon написав:банківський рахунок - той, що ви вказували в анкеті
а можно и несколько счетов указать и выводить на каждый, чтобы не возбуждать финмон одной суммой


в самій площадці ICU Trade такої можливості немає (додавати чи змінвати власні рахунки)

В анкеті, яку я заповнював було поле під 1 рахунок
при його заміні старий прсто мінявся на новий

чи я щось упускаю

2) фінмон може блоканути гроші при виході великої суми із банку, але в мене ще жодного разу не було кейсів, коли просили пояснення на вхідну суму ззовні (звісно більшу від ліміту фінмона)

Я донес им еще реквизиты, и теперь на платформе в выпадающем списке несколько счетов - все, которые давал.
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:15

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:2) фінмон може блоканути гроші при виході великої суми із банку, але в мене ще жодного разу не було кейсів, коли просили пояснення на вхідну суму ззовні (звісно більшу від ліміту фінмона). Мова власне про СЕП
у меня когда-то давно алла блоканула погашение. Как сейчас ситуация, не знаю. К сожалению, не все банки принимают финмон отправителя
la9
 
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