Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 лис, 2021 12:41
на ФФ появилась цікава пропзиція
ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року
ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate
XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH
https://cbonds.com/bonds/175919/
greenozon
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Додано: Пон 29 лис, 2021 12:57
greenozon написав:
на ФФ появилась цікава пропзиція
ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року
ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate
XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH
https://cbonds.com/bonds/175919/
а то что там лотность 100 бумаг никого не смущает? куда потом этот огрызок 1/10 сплавлять в случае чего? в ФФ почем возьмут?
UX-2019
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Додано: Пон 29 лис, 2021 20:33
la9 написав: asti написав: zzzzzz написав:
Альфа
покупка ОВГЗ - ( очень хитро ) - Они забирают 0,25% доходности.
Это как это?!
да, как это оформляется и описано в тарифах?
Мне так сказали по телефону.
В тарифах банка на их сайте написано ОТ 1000 грн по согласованию...( может старые тарифы)
Можете сами позвонить
15. Уповноважені особи, через яких підтримується зв’язок:
1. Руденко Андрій Юрійович
тел. - +38 044 499 10 33
e-mail -
Andrey.Rudenko@alfabank.kiev.ua
2. Білозерський Леонід Олегович
тел. - +38 044 391 10 72
e-mail -
Leonid.Bilozerskyi@alfabank.kiev.ua https://alfabank.ua/ru/operatsii-z-tsinnimi-paperami
zzzzzz
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:04
greenozon написав:
на ФФ появилась цікава пропзиція
ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року
ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate
XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH
https://cbonds.com/bonds/175919/
А это бумага или внутренний продукт фф?
viy
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Додано: Вів 30 лис, 2021 12:40
greenozon написав:
на ФФ появилась цікава пропзиція
ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року
ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate
XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH
https://cbonds.com/bonds/175919/
Да, шустрый c рыжим устроили кипишь
Облигации упали в цене и соответственно доходность стала выше
Если верите берите вроде норм ставка, рыночная
И налогов нет
nekefer
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Додано: Вів 30 лис, 2021 13:53
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно также доступно как в ICU попробовать поиграться с небольшой суммов ОВГЗ? Интересует минимальные расходы при небольшой сумме.
бульбик
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Додано: Вів 30 лис, 2021 21:36
бульбик написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно также доступно как в ICU попробовать поиграться с небольшой суммов ОВГЗ? Интересует минимальные расходы при небольшой сумме.
А чем не устроил ICU???
Небольшая сумма это сколько? Я тестирую Приват, в первую очередь из-за его доступности и простоты. Есть определённые плюсы в повторной покупке той же облигации которая уже есть в портфеле. Если интересно в марте выложу результаты эксперимента.
viy
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Додано: Вів 30 лис, 2021 22:35
nekefer написав: greenozon написав:
на ФФ появилась цікава пропзиція
ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року
ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate
XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH
https://cbonds.com/bonds/175919/
Да, шустрый c рыжим устроили кипишь
Облигации упали в цене и соответственно доходность стала выше
Если верите берите вроде норм ставка, рыночная
И налогов нет
А через кого их лучше покупать ?
5396669
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Додано: Вів 30 лис, 2021 23:59
5396669 написав: nekefer написав: greenozon написав:
на ФФ появилась цікава пропзиція
ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року
ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate
XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH
https://cbonds.com/bonds/175919/
Да, шустрый c рыжим устроили кипишь
Облигации упали в цене и соответственно доходность стала выше
Если верите берите вроде норм ставка, рыночная
И налогов нет
А через кого их лучше покупать ?
Такие длинные бумаги, зачем вам это...
vadymbanker
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