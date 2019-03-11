RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 227228229230>
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 12:41

на ФФ появилась цікава пропзиція

ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року

ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate

XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH


https://cbonds.com/bonds/175919/
greenozon
 
Повідомлень: 12123
З нами з: 01.06.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 12:57

  greenozon написав:на ФФ появилась цікава пропзиція

ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року

ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate

XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH


https://cbonds.com/bonds/175919/

а то что там лотность 100 бумаг никого не смущает? куда потом этот огрызок 1/10 сплавлять в случае чего? в ФФ почем возьмут?
UX-2019
 
Повідомлень: 107
З нами з: 24.01.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 20:33

  la9 написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Альфа
покупка ОВГЗ - ( очень хитро ) - Они забирают 0,25% доходности.
Это как это?!

да, как это оформляется и описано в тарифах?


Мне так сказали по телефону.
В тарифах банка на их сайте написано ОТ 1000 грн по согласованию...( может старые тарифы)

Можете сами позвонить
15. Уповноважені особи, через яких підтримується зв’язок:
1. Руденко Андрій Юрійович
тел. - +38 044 499 10 33
e-mail - Andrey.Rudenko@alfabank.kiev.ua
2. Білозерський Леонід Олегович
тел. - +38 044 391 10 72
e-mail - Leonid.Bilozerskyi@alfabank.kiev.ua


https://alfabank.ua/ru/operatsii-z-tsinnimi-paperami
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38241
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3686 раз.
Подякували: 11626 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:04

  greenozon написав:на ФФ появилась цікава пропзиція

ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року

ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate

XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH


https://cbonds.com/bonds/175919/


А это бумага или внутренний продукт фф?
viy
 
Повідомлень: 144
З нами з: 13.08.18
Подякував: 162 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:40

  greenozon написав:на ФФ появилась цікава пропзиція

ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року

ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate

XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH


https://cbonds.com/bonds/175919/

Да, шустрый c рыжим устроили кипишь :lol:
Облигации упали в цене и соответственно доходность стала выше
Если верите берите вроде норм ставка, рыночная
И налогов нет :!:
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 132
З нами з: 24.10.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 13:53

Re: Рынок ОВГЗ

Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно также доступно как в ICU попробовать поиграться с небольшой суммов ОВГЗ? Интересует минимальные расходы при небольшой сумме.
бульбик
 
Повідомлень: 725
З нами з: 21.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 21:36

  бульбик написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно также доступно как в ICU попробовать поиграться с небольшой суммов ОВГЗ? Интересует минимальные расходы при небольшой сумме.


А чем не устроил ICU???

Небольшая сумма это сколько? Я тестирую Приват, в первую очередь из-за его доступности и простоты. Есть определённые плюсы в повторной покупке той же облигации которая уже есть в портфеле. Если интересно в марте выложу результаты эксперимента.
viy
 
Повідомлень: 144
З нами з: 13.08.18
Подякував: 162 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:35

Re: Рынок ОВГЗ

nekefer написав:
  greenozon написав:на ФФ появилась цікава пропзиція

ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року

ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate

XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH


https://cbonds.com/bonds/175919/

Да, шустрый c рыжим устроили кипишь
Облигации упали в цене и соответственно доходность стала выше
Если верите берите вроде норм ставка, рыночная
И налогов нет :!:
А через кого их лучше покупать ?
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:59

Re: Рынок ОВГЗ

5396669 написав:
nekefer написав:
  greenozon написав:на ФФ появилась цікава пропзиція

ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року

ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate

XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH


https://cbonds.com/bonds/175919/

Да, шустрый c рыжим устроили кипишь
Облигации упали в цене и соответственно доходность стала выше
Если верите берите вроде норм ставка, рыночная
И налогов нет :!:
А через кого их лучше покупать ?
Такие длинные бумаги, зачем вам это...
vadymbanker
 
Повідомлень: 740
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:16

vadymbanker меня больше интересует погашение оздп. Если придумают какую-нибудь рассрочку при погашении,особые условия и тд.,что тогда делать?они из длинных превратятся в очень длинные.Как они вообще гасятся, есть особенности?
Яша
 
Повідомлень: 1187
З нами з: 10.04.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 227228229230>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1, 2, 3, 4
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
37 28817
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 23:00
Smitten
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 26666
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 16096
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2696)
01.12.2021 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.