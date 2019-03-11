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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:18

  5396669 написав:
nekefer написав:
  greenozon написав:на ФФ появилась цікава пропзиція

ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року

ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate

XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH


https://cbonds.com/bonds/175919/

Да, шустрый c рыжим устроили кипишь
Облигации упали в цене и соответственно доходность стала выше
Если верите берите вроде норм ставка, рыночная
И налогов нет :!:
А через кого их лучше покупать ?
укрэксим
Яша
 
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