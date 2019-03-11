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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:18

  5396669 написав:
nekefer написав:
  greenozon написав:на ФФ появилась цікава пропзиція

ОЗДП, 7% чистими, від 10К валюти
до 2026року

ISIN Issuer Maturity Coupon rate, % BID % YTM ASK % YTM Size, USD Rate

XS1303926528 MinFin 01.09.2026 7,75% 8,00% 7,00% 10 000-100 000 FX - 0,05 UAH / FX + 0,1 UAH


https://cbonds.com/bonds/175919/

Да, шустрый c рыжим устроили кипишь
Облигации упали в цене и соответственно доходность стала выше
Если верите берите вроде норм ставка, рыночная
И налогов нет :!:
А через кого их лучше покупать ?
укрэксим
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:15

  viy написав:
  бульбик написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно также доступно как в ICU попробовать поиграться с небольшой суммов ОВГЗ? Интересует минимальные расходы при небольшой сумме.


А чем не устроил ICU???

Небольшая сумма это сколько? Я тестирую Приват, в первую очередь из-за его доступности и простоты. Есть определённые плюсы в повторной покупке той же облигации которая уже есть в портфеле. Если интересно в марте выложу результаты эксперимента.


Ничем не устроил:) Может быть ещё какие-то варианты.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:42

Рынок ОВГЗ

Яша написав:vadymbanker меня больше интересует погашение оздп. Если придумают какую-нибудь рассрочку при погашении,особые условия и тд.,что тогда делать?они из длинных превратятся в очень длинные.Как они вообще гасятся, есть особенности?
Необходимо прочитать проспект эмиссии конкретного ОЗДП, т.е. "паспорт" облигации.
Но они предусматривают возможность переноса погашения. Так было в 2015 году. Мне не очень иметь гос. бумаги, когда я понимаю, что погашение должно быть при другом Президенте и ВР... Мало ли что. Лучше пока долл ОВГЗ, ну или гривневые.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 11:37

Несподівано
Ощад хоче обскакати моно
https://minfin.com.ua/ua/2021/12/02/76511653/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:29

Добрый день. Подскажите: покупал овгз у привата, там мне все понятно, хочу купить у icu. Какие риски есть при покупке у icu если фирма например закроется, как получить доступ к купленным у них овгз?
CherniyKot
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:32

CherniyKot если фирма закроется - ничего страшного. Назначат другую и выплаты будут проводить новой фирме, а она - Вам!
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:33

Підкажіть, будь ласка, хто в курсі справи - чи існує більший ризик порівняно з ОВДП, якщо купувати облігації зовнішніх держпозик України (ISIN XS...)? Фрідом такі пропонує за дуже гарною прибутковістю, але не знаю, чи варто зв'язуватися. А ось від покупки облігацій внутрішньої позики – задоволений!
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