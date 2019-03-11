бульбик написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно также доступно как в ICU попробовать поиграться с небольшой суммов ОВГЗ? Интересует минимальные расходы при небольшой сумме.
А чем не устроил ICU???
Небольшая сумма это сколько? Я тестирую Приват, в первую очередь из-за его доступности и простоты. Есть определённые плюсы в повторной покупке той же облигации которая уже есть в портфеле. Если интересно в марте выложу результаты эксперимента.
Ничем не устроил:) Может быть ещё какие-то варианты.
Яша написав:vadymbanker меня больше интересует погашение оздп. Если придумают какую-нибудь рассрочку при погашении,особые условия и тд.,что тогда делать?они из длинных превратятся в очень длинные.Как они вообще гасятся, есть особенности?
Необходимо прочитать проспект эмиссии конкретного ОЗДП, т.е. "паспорт" облигации. Но они предусматривают возможность переноса погашения. Так было в 2015 году. Мне не очень иметь гос. бумаги, когда я понимаю, что погашение должно быть при другом Президенте и ВР... Мало ли что. Лучше пока долл ОВГЗ, ну или гривневые.
Підкажіть, будь ласка, хто в курсі справи - чи існує більший ризик порівняно з ОВДП, якщо купувати облігації зовнішніх держпозик України (ISIN XS...)? Фрідом такі пропонує за дуже гарною прибутковістю, але не знаю, чи варто зв'язуватися. А ось від покупки облігацій внутрішньої позики – задоволений!
ЗІС-5 написав:Підкажіть, будь ласка, хто в курсі справи - чи існує більший ризик порівняно з ОВДП, якщо купувати облігації зовнішніх держпозик України (ISIN XS...)? Фрідом такі пропонує за дуже гарною прибутковістю, але не знаю, чи варто зв'язуватися. А ось від покупки облігацій внутрішньої позики – задоволений!
По ним были дефолты дважды, в 1998 и 2015. По ОВГЗ ни разу.
vadymbanker подскажите пожалуйста - вообще не могу найти по этим внешним обязательствам информации. По итогам тех дефолтов деньги держателям вернули позднее или вообще не вернули и точка? Не пойму как работает механизм ответственности и надежности для меня, украинского физлица. Может ли кто-то в цепочке обмануть меня? Собираюсь купить через Фридом на 5500 долларов. Большое спасибо!