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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:50
ЗІС-5 написав:
Собираюсь купить через Фридом на 5500 долларов.
А по итогу, вам на счет зачислят бумаги или это собственный сложный продукт от ФФ?
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la9
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