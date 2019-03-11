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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 228229230231
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:50

Re: Рынок ОВГЗ

  ЗІС-5 написав:Собираюсь купить через Фридом на 5500 долларов.
А по итогу, вам на счет зачислят бумаги или это собственный сложный продукт от ФФ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:29

  ЗІС-5 написав:Підкажіть, будь ласка, хто в курсі справи - чи існує більший ризик порівняно з ОВДП, якщо купувати облігації зовнішніх держпозик України (ISIN XS...)? Фрідом такі пропонує за дуже гарною прибутковістю, але не знаю, чи варто зв'язуватися. А ось від покупки облігацій внутрішньої позики – задоволений!


щось вас розводять...
бо взагалі-то за рідким винятком (наприклад банк Восток) ОЗДП (євробонди) продають дуже жирними лотами - 200 бумаг (200 000+$)

5500$ це рівень бідосі, перепрошую
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:35

  greenozon написав:
  ЗІС-5 написав:Підкажіть, будь ласка, хто в курсі справи - чи існує більший ризик порівняно з ОВДП, якщо купувати облігації зовнішніх держпозик України (ISIN XS...)? Фрідом такі пропонує за дуже гарною прибутковістю, але не знаю, чи варто зв'язуватися. А ось від покупки облігацій внутрішньої позики – задоволений!


щось вас розводять...
бо взагалі-то за рідким винятком (наприклад банк Восток) ОЗДП (євробонди) продають дуже жирними лотами - 200 бумаг (200 000+$)

5500$ це рівень бідосі, перепрошую

Вот и я о том же... Уточните у ФФ, что именно вы получите - ОЗДП или ежемесячные выплаты от ФФ, аля %% за пользование вашими бумагами? :)
la9
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 02.07.09
Подякував: 408 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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  #<1 ... 228229230231
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