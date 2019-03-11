Вот не понятно... Это ФФ продает из своего портфеля на 5500 дол? Т.е., обещает такую доходность и сама еще зарабатывает
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 12 гру, 2021 08:59
Додано: Нед 12 гру, 2021 09:48
дійсно непонятка...
1) бумаги дуже довгі, багато-річні
2) якщо треба буде їх продати в силу тих чи інших причин - хто їх купить? адже на ринку торгуються лотами - від 200 бумаг
3) як вже було написано вище - по ОЗДП були дефолти і не один раз
4) в чому вигода ФФ
Додано: Нед 12 гру, 2021 10:34
Я про гривневые бумаги спрашивал
la9
Вот с 5500 основные вопросы, номинал бумаг 1000 долларов, встречал несколько раз информацию что минимальный лот 100 бумаг.
greenozon
1. Эти бумаги погашаются в 2026
2. по 200 это евробонды, эти по 100 такую информацию везде встречал
3. не маю що сказати
4. они торгуются сейчас с доходностью +/- 8% как бы маржа есть.
Додано: Нед 12 гру, 2021 15:16
Minimum Settlement Amount200,000 USD
в той же час на УБ були мікро-угоди
30 бумаг, 2 угоди
бумага до речі до 28 року, не 26
хм хм
виходить ФФ розпродував ці бумаги дрібним інвесторам 3 дні поспіль
Додано: Нед 12 гру, 2021 16:31
greenozon
Я видел предложение вначале от 10к потом от 5к по этой бумаге
XS1303926528
И движение по ней поярче)
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