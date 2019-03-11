Вот не понятно... Это ФФ продает из своего портфеля на 5500 дол? Т.е., обещает такую доходность и сама еще зарабатывает
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Додано: Нед 12 гру, 2021 08:59
Додано: Нед 12 гру, 2021 09:48
дійсно непонятка...
1) бумаги дуже довгі, багато-річні
2) якщо треба буде їх продати в силу тих чи інших причин - хто їх купить? адже на ринку торгуються лотами - від 200 бумаг
3) як вже було написано вище - по ОЗДП були дефолти і не один раз
4) в чому вигода ФФ
Додано: Нед 12 гру, 2021 10:34
Я про гривневые бумаги спрашивал
la9
Вот с 5500 основные вопросы, номинал бумаг 1000 долларов, встречал несколько раз информацию что минимальный лот 100 бумаг.
greenozon
1. Эти бумаги погашаются в 2026
2. по 200 это евробонды, эти по 100 такую информацию везде встречал
3. не маю що сказати
4. они торгуются сейчас с доходностью +/- 8% как бы маржа есть.
Додано: Нед 12 гру, 2021 15:16
Minimum Settlement Amount200,000 USD
в той же час на УБ були мікро-угоди
30 бумаг, 2 угоди
бумага до речі до 28 року, не 26
хм хм
виходить ФФ розпродував ці бумаги дрібним інвесторам 3 дні поспіль
Додано: Нед 12 гру, 2021 16:31
greenozon
Я видел предложение вначале от 10к потом от 5к по этой бумаге
XS1303926528
И движение по ней поярче)
Додано: Нед 12 гру, 2021 19:02
viy касательно Вашего вопроса о гривневых ОВГЗ - именно если непосредственно ОВГЗ брать через ФФ, а не продукт по 1150грн/шт. - могут предложить евробонды по 1066 с доходностью 7,7% от 5 штук, и то не всегда такие у них есть.
Додано: Пон 13 гру, 2021 19:58
Додано: Сер 15 гру, 2021 01:39
евробонды
Вводная: 1. в начале ноября закончился депозит в Харькове на примерно 180к$, захотелось вложится в актив, обязательно долларовый и с хорошим процентом.
2. Депозиты, лучшее предложение - Альфабанк 4,4% грязными (через А-Клуб или в отделении дают +0,5% на большую сумму) это 3,542% чистыми. ОВГЗ - 3,9% на первичном размещении чистыми, евробонды - до 7% чистыми. Корпаративные бонды до 9% грязными.
Первая остановка - единственный брокер в городе - Фридом Финанс, у нас, что начальник, что манагер - два отморозка, толком ничего объяснить не могут, я звонил все время в Киев (дальше попробую без лирики). Предлагают как ОВГЗ так и "внутренний ОВГЗ продукт", и евробонды. Хочу евробонды!!! Сделка покупки проводится только в гривне, по оговоренному курс, проблема - в кассу в день можно внести 50к гривны, баксы перевести на их cчет нельзя, решение - карманный банк Скайбанк с 2-мя отделениями в Киеве и у нас, они должны взять бабло на счет, и зафиксировав курс, поменять на гривну и сделать по этому же курсу покупку евробондов. Настоящие ОВГЗ или евробонды будут в депозитарии, можно их в другой банк переводить. Евробонды продают "в розницу", их кто-то заводит кратными лотами по 100к$ или 200к$, и продают дороже, тут начинается хитрость - озвучивают не цену бумаги (номиналом в 1000$), а годовую доходность, которую еще и сами считают, кто во что горазд, со сложным процентом, и так далее. Короче, требуйте назвать цену в $ и курс в гривнах (если не фиксируют курс).
И тут новая проблема - наши документы не принимает финмониторинг Скайбанка. Сразу две альтернативы - купить через другой банк или из другого банка отправить гривну на Фридом Финанс. ФФ типа "доверяет финмониторингу банка" из которого бабло приходит. Ок, беру список банков которые работают с ОВГЗ, надеваю кеды и вперед! Я тогда задавал на форуме вопрос по тарифам на перевод бабла, спасибо за ответы!
У нас договора продажи недвижимостей 2004 и 2007 года и депозитные договора с 2011 года, финмониторинг ввели в 2017 примерно, и тогда депозитов за последние 5 лет было достаточно, брали и в Ощадбанке. А теперь требуют «источник денег». Оббегал 15 банков примерно, так у банков не проходил финмониторинг. Я так понял, из разрозненных отказов в разных банках, что с лета ужесточили финмониторинг если нужно выйти из банка, сделать перевод, оплату и т.д., к примеру, Альфа-Банк брала на депозит до 2,5 миллионов на человека принимая наши документы, а вот оплата брокера или перевод - нет. И правила в разных банках разные, у некоторых продажа недвижимости берется к рассмотрению как легальный источник только за последние 3 года, у других от суммы вычитают 30% «потратили на пожрать», и у многих требовали непрерывную цепочку депозитов, а до 2011 года бабло лежало в уже дохлых банках типа Дельты, документы тогда не сохраняли а сейчас уже ничего не восстановишь.
Теперь по начисленным процентам - признают как источник бабла, но требуют дополнительную «довiдку», а она минимум 100 гривен стоит и надо в каждом банке делать, ждать иногда по 5 дней.
По дробному переводу оплаты - мне такое предлагал фридомфинанс брокер и предлагали в банке - делать от разных людей и из разных банков по 400000 гривен переводы, такое мол точно не ловят, с одного счета нельзя серии переводить. Hо я побоялся, как потом тело забирать да любая проверка и счет блoкируют и ходи потом доказывай.
некоторые банки:
Альфа-банк - есть еще и еврооблигации Альфа-банка под 4% грязными, но они от международной структуры, к Украине не привязаны, в ВИП отделении налили кофе но не знали что в Киеве есть брокер (и предлагали только новые ОВГЗ), в отделении про это знали, суперхорошие условия - снятие бабла с брокера 30€, 1200гр. за оформление договора, и все! Тогуют всем подряд, еврооблигации в розницу, снимают 0,5%/1% доходности себе от франкфуртской биржи, 7% на руки можно получить. Финмониторинг у них не прошли.
Ощадбанк - только новые ОВГЗ с первичного размещения
ОТП-Банк - тока ОВГЗ (условия дали)
Укргазбанк - новые и со вторички (3,25%) ОВГЗ
АВАЛЬ - новые ОВГЗ (200 гр. в месяц, 1000 открытие, 400 зачисление и 400 снятие)
Укрсиббанк - финмониторинг не прошли, нужна "непрерывная история хранения денег" после продажи.
Приватбанк - даже не взяли документы, продажу недвиги берут не позже 3 лет.
Банк Восток - ОВГЗ новыми предлагали тариться, евробонды у них продает клиент в розницу но по грабительскому курсу. Эксимбанка корпоративы под 6% грязными предлагали, открытие счета на круг 3,7к гривен, снятие 0,1%.
ПУМБ - только ОВГЗ, есть вторичка, навязывают премиум карту за 5000 гривен в год.
Укрэксим - торгуют всем! Свои же корпораты не советуют, неходовые. Пообещали все сделать красиво, и тарифы у них маленькие и все пучком, но финмониторинг нас завернул.
И последний - Пивденный, у них реально хаос, брокер в Одессе не знает какие тарифы, как на кассовое, так и на депозитарное обслуживание, фиксировать курс гривны они не могут, та даже брокерские тарифы не прислали за 2 недели. НО!!!!! Mы прошли у них финмониторинг и купили XS1902171757 дешевле, чем на тот момент предлагал ФФ, на сделке на 500$, поэтому пофиг на тарифы. Чистая доходность 6,8%, брокер считал по своей системе 7,5%, он мне потом прислал описание этой системы.
Додано: Сер 15 гру, 2021 02:34
Re: Рынок ОВГЗ
Теперь понятно почему все бегут недвижимость покупать где угодно и за сколько угодно. Сложно оперировать большими суммами, а в случае отсутствия документов не вариант от слова совсем. Спасибо за рассказ!
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