Додано: Сер 15 гру, 2021 01:39

Вводная: 1. в начале ноября закончился депозит в Харькове на примерно 180к$, захотелось вложится в актив, обязательно долларовый и с хорошим процентом.

2. Депозиты, лучшее предложение - Альфабанк 4,4% грязными (через А-Клуб или в отделении дают +0,5% на большую сумму) это 3,542% чистыми. ОВГЗ - 3,9% на первичном размещении чистыми, евробонды - до 7% чистыми. Корпаративные бонды до 9% грязными.

Первая остановка - единственный брокер в городе - Фридом Финанс, у нас, что начальник, что манагер - два отморозка, толком ничего объяснить не могут, я звонил все время в Киев (дальше попробую без лирики). Предлагают как ОВГЗ так и "внутренний ОВГЗ продукт", и евробонды. Хочу евробонды!!! Сделка покупки проводится только в гривне, по оговоренному курс, проблема - в кассу в день можно внести 50к гривны, баксы перевести на их cчет нельзя, решение - карманный банк Скайбанк с 2-мя отделениями в Киеве и у нас, они должны взять бабло на счет, и зафиксировав курс, поменять на гривну и сделать по этому же курсу покупку евробондов. Настоящие ОВГЗ или евробонды будут в депозитарии, можно их в другой банк переводить. Евробонды продают "в розницу", их кто-то заводит кратными лотами по 100к$ или 200к$, и продают дороже, тут начинается хитрость - озвучивают не цену бумаги (номиналом в 1000$), а годовую доходность, которую еще и сами считают, кто во что горазд, со сложным процентом, и так далее. Короче, требуйте назвать цену в $ и курс в гривнах (если не фиксируют курс).

И тут новая проблема - наши документы не принимает финмониторинг Скайбанка. Сразу две альтернативы - купить через другой банк или из другого банка отправить гривну на Фридом Финанс. ФФ типа "доверяет финмониторингу банка" из которого бабло приходит. Ок, беру список банков которые работают с ОВГЗ, надеваю кеды и вперед! Я тогда задавал на форуме вопрос по тарифам на перевод бабла, спасибо за ответы!

У нас договора продажи недвижимостей 2004 и 2007 года и депозитные договора с 2011 года, финмониторинг ввели в 2017 примерно, и тогда депозитов за последние 5 лет было достаточно, брали и в Ощадбанке. А теперь требуют «источник денег». Оббегал 15 банков примерно, так у банков не проходил финмониторинг. Я так понял, из разрозненных отказов в разных банках, что с лета ужесточили финмониторинг если нужно выйти из банка, сделать перевод, оплату и т.д., к примеру, Альфа-Банк брала на депозит до 2,5 миллионов на человека принимая наши документы, а вот оплата брокера или перевод - нет. И правила в разных банках разные, у некоторых продажа недвижимости берется к рассмотрению как легальный источник только за последние 3 года, у других от суммы вычитают 30% «потратили на пожрать», и у многих требовали непрерывную цепочку депозитов, а до 2011 года бабло лежало в уже дохлых банках типа Дельты, документы тогда не сохраняли а сейчас уже ничего не восстановишь.

Теперь по начисленным процентам - признают как источник бабла, но требуют дополнительную «довiдку», а она минимум 100 гривен стоит и надо в каждом банке делать, ждать иногда по 5 дней.

По дробному переводу оплаты - мне такое предлагал фридомфинанс брокер и предлагали в банке - делать от разных людей и из разных банков по 400000 гривен переводы, такое мол точно не ловят, с одного счета нельзя серии переводить. Hо я побоялся, как потом тело забирать да любая проверка и счет блoкируют и ходи потом доказывай.

некоторые банки:

Альфа-банк - есть еще и еврооблигации Альфа-банка под 4% грязными, но они от международной структуры, к Украине не привязаны, в ВИП отделении налили кофе но не знали что в Киеве есть брокер (и предлагали только новые ОВГЗ), в отделении про это знали, суперхорошие условия - снятие бабла с брокера 30€, 1200гр. за оформление договора, и все! Тогуют всем подряд, еврооблигации в розницу, снимают 0,5%/1% доходности себе от франкфуртской биржи, 7% на руки можно получить. Финмониторинг у них не прошли.

Ощадбанк - только новые ОВГЗ с первичного размещения

ОТП-Банк - тока ОВГЗ (условия дали)

Укргазбанк - новые и со вторички (3,25%) ОВГЗ

АВАЛЬ - новые ОВГЗ (200 гр. в месяц, 1000 открытие, 400 зачисление и 400 снятие)

Укрсиббанк - финмониторинг не прошли, нужна "непрерывная история хранения денег" после продажи.

Приватбанк - даже не взяли документы, продажу недвиги берут не позже 3 лет.

Банк Восток - ОВГЗ новыми предлагали тариться, евробонды у них продает клиент в розницу но по грабительскому курсу. Эксимбанка корпоративы под 6% грязными предлагали, открытие счета на круг 3,7к гривен, снятие 0,1%.

ПУМБ - только ОВГЗ, есть вторичка, навязывают премиум карту за 5000 гривен в год.

Укрэксим - торгуют всем! Свои же корпораты не советуют, неходовые. Пообещали все сделать красиво, и тарифы у них маленькие и все пучком, но финмониторинг нас завернул.



И последний - Пивденный, у них реально хаос, брокер в Одессе не знает какие тарифы, как на кассовое, так и на депозитарное обслуживание, фиксировать курс гривны они не могут, та даже брокерские тарифы не прислали за 2 недели. НО!!!!! Mы прошли у них финмониторинг и купили XS1902171757 дешевле, чем на тот момент предлагал ФФ, на сделке на 500$, поэтому пофиг на тарифы. Чистая доходность 6,8%, брокер считал по своей системе 7,5%, он мне потом прислал описание этой системы.