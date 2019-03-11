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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 230231232233
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:50

Re: Рынок ОВГЗ

  Setsib написав:Сложно оперировать большими суммами, а в случае отсутствия документов не вариант от слова совсем.


Да уж, страшно иметь крупную сумму на руках, начинаешь озираться по сторонам и боишься к двери подходить. Особенно если в 10 банках минимум озвучивал "проблему", и давал распечатки о снятии в кассе "средней зарплаты за 30 лет", а на улицах даже бомжи водятся.
И на вторую неделю хождений по банкам, перестал вид этого "кирпича" резанной бумаги радовать взор, если соточку и можно потратить, то как потратить большую сумму, если банки не берут бабло?!

А, еще момент по евробондам - так как продают "в розницу", то внутри Украины можно их в другой депозитарий перевести, но за границу можно только кратный лот вывести.
Kripo
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