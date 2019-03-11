Да уж, страшно иметь крупную сумму на руках, начинаешь озираться по сторонам и боишься к двери подходить. Особенно если в 10 банках минимум озвучивал "проблему", и давал распечатки о снятии в кассе "средней зарплаты за 30 лет", а на улицах даже бомжи водятся.
И на вторую неделю хождений по банкам, перестал вид этого "кирпича" резанной бумаги радовать взор, если соточку и можно потратить, то как потратить большую сумму, если банки не берут бабло?!
А, еще момент по евробондам - так как продают "в розницу", то внутри Украины можно их в другой депозитарий перевести, но за границу можно только кратный лот вывести.