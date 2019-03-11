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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:50
Setsib написав:
Сложно оперировать большими суммами, а в случае отсутствия документов не вариант от слова совсем.
Да уж, страшно иметь крупную сумму на руках, начинаешь озираться по сторонам и боишься к двери подходить. Особенно если в 10 банках минимум озвучивал "проблему", и давал распечатки о снятии в кассе "средней зарплаты за 30 лет", а на улицах даже бомжи водятся.
И на вторую неделю хождений по банкам, перестал вид этого "кирпича" резанной бумаги радовать взор, если соточку и можно потратить, то как потратить большую сумму, если банки не берут бабло?!
А, еще момент по евробондам - так как продают "в розницу", то внутри Украины можно их в другой депозитарий перевести, но за границу можно только кратный лот вывести.
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Kripo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:26
Kripo на самом деле у Вас стальные яйца и железобетонная уверенность в "завтрашнем дне". Лично ссу заходить в условно длинные сделки. В ОВГЗ год-полтора - грн и год - usd. Никогда не гонялся за процентами, даже в эпоху депозитов. Позвольте несколько вопросов? Получается, что Всевидящее око развернуло Вас, только потому что средства (чистые) старого происхождения? Если система (банки + государство) сомневается в том, что можно среднесрочно и долгосрочно заниматься накоплением, то почему захотелось зайти в бумаги со сроком погашения в 28-ом году? Почему с такой суммой решили пойти в ФФ? Вы на двести зашли (полный лот)? Да, и где у Альфы такие депозиты?
UPD: По Альфе вопрос снимаем - есть такое 4,4% на 5 лет.
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midest
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:14
midest написав:
Никогда не гонялся за процентами, даже в эпоху депозитов.
когда депозиты были с досрочным разрывом, держал на максимальном проценте, всегда в долларах, были и мультивалютные у Приватбанка, игрался "в форекс" - евро/доллар, на 2% удалось больше получать. Когда стали депозиты неразрывными то делал 2 стратегии - в слабых банках держал до фонда (с учетом возможного обвала курса в 2 раза), и остальное в гос. банках. Всегда на максимальной процент.
midest написав:
Получается, что Всевидящее око развернуло Вас, только потому что средства (чистые) старого происхождения? Если система (банки + государство) сомневается в том, что можно среднесрочно и долгосрочно заниматься накоплением, то почему захотелось зайти в бумаги со сроком погашения в 28-ом году?
Посмотрите еще раз - главное, что у финмониторинга, на сейчас, нет четких правил, в каждом банке своя отсебятина, есть тенденция к ужесточению правил. Я думаю (чистая спекуляция), что подталкивают людей "обелить" деньги за 5% (или 2,5% на ОВГЗ).
И второе - что ОВГЗ что евробонды обладают свойством "разрывного депозита", их можно продать, пусть и с потерями (или прибылью) на курсе "в любой момент".
midest написав:
Почему с такой суммой решили пойти в ФФ? Вы на двести зашли (полный лот)?
В этом хитрость, "кратный лот" в 100к может стоить дороже или дешевле, в моем случае - "кратный лот" в 200к стоит на сейчас 212.160$ на франкфуртской бирже. А его продают украинские брокеры "в розницу", но еще дороже, они называют это "забираем 1% доходности себе".
midest написав:
Да, и где у Альфы такие депозиты?
UPD: По Альфе вопрос снимаем - есть такое 4,4% на 5 лет.
Это через А-Клуб, там такой момент - обычно участие в этом "клубе" стоит бабла, но если на депозите (помойму ОВГЗ тоже) у Вас больше 100к$, то клуб бесплатный.
А вот в отделении, шопотом предложили к стандартным 4% просто 0,5% добавить, если сумма большая, без всякого клуба.
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Kripo
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