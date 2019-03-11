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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:50
Setsib написав:
Сложно оперировать большими суммами, а в случае отсутствия документов не вариант от слова совсем.
Да уж, страшно иметь крупную сумму на руках, начинаешь озираться по сторонам и боишься к двери подходить. Особенно если в 10 банках минимум озвучивал "проблему", и давал распечатки о снятии в кассе "средней зарплаты за 30 лет", а на улицах даже бомжи водятся.
И на вторую неделю хождений по банкам, перестал вид этого "кирпича" резанной бумаги радовать взор, если соточку и можно потратить, то как потратить большую сумму, если банки не берут бабло?!
А, еще момент по евробондам - так как продают "в розницу", то внутри Украины можно их в другой депозитарий перевести, но за границу можно только кратный лот вывести.
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Kripo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:26
Kripo на самом деле у Вас стальные яйца и железобетонная уверенность в "завтрашнем дне". Лично ссу заходить в условно длинные сделки. В ОВГЗ год-полтора - грн и год - usd. Никогда не гонялся за процентами, даже в эпоху депозитов. Позвольте несколько вопросов? Получается, что Всевидящее око развернуло Вас, только потому что средства (чистые) старого происхождения? Если система (банки + государство) сомневается в том, что можно среднесрочно и долгосрочно заниматься накоплением, то почему захотелось зайти в бумаги со сроком погашения в 28-ом году? Почему с такой суммой решили пойти в ФФ? Вы на двести зашли (полный лот)? Да, и где у Альфы такие депозиты?
UPD: По Альфе вопрос снимаем - есть такое 4,4% на 5 лет.
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midest
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:14
midest написав:
Никогда не гонялся за процентами, даже в эпоху депозитов.
когда депозиты были с досрочным разрывом, держал на максимальном проценте, всегда в долларах, были и мультивалютные у Приватбанка, игрался "в форекс" - евро/доллар, на 2% удалось больше получать. Когда стали депозиты неразрывными то делал 2 стратегии - в слабых банках держал до фонда (с учетом возможного обвала курса в 2 раза), и остальное в гос. банках. Всегда на максимальной процент.
midest написав:
Получается, что Всевидящее око развернуло Вас, только потому что средства (чистые) старого происхождения? Если система (банки + государство) сомневается в том, что можно среднесрочно и долгосрочно заниматься накоплением, то почему захотелось зайти в бумаги со сроком погашения в 28-ом году?
Посмотрите еще раз - главное, что у финмониторинга, на сейчас, нет четких правил, в каждом банке своя отсебятина, есть тенденция к ужесточению правил. Я думаю (чистая спекуляция), что подталкивают людей "обелить" деньги за 5% (или 2,5% на ОВГЗ).
И второе - что ОВГЗ что евробонды обладают свойством "разрывного депозита", их можно продать, пусть и с потерями (или прибылью) на курсе "в любой момент".
midest написав:
Почему с такой суммой решили пойти в ФФ? Вы на двести зашли (полный лот)?
В этом хитрость, "кратный лот" в 100к может стоить дороже или дешевле, в моем случае - "кратный лот" в 200к стоит на сейчас 212.160$ на франкфуртской бирже. А его продают украинские брокеры "в розницу", но еще дороже, они называют это "забираем 1% доходности себе".
midest написав:
Да, и где у Альфы такие депозиты?
UPD: По Альфе вопрос снимаем - есть такое 4,4% на 5 лет.
Это через А-Клуб, там такой момент - обычно участие в этом "клубе" стоит бабла, но если на депозите (помойму ОВГЗ тоже) у Вас больше 100к$, то клуб бесплатный.
А вот в отделении, шопотом предложили к стандартным 4% просто 0,5% добавить, если сумма большая, без всякого клуба.
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Kripo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:44
Kripo написав:
Посмотрите еще раз - главное, что у финмониторинга, на сейчас, нет четких правил, в каждом банке своя отсебятина, есть тенденция к ужесточению правил. Я думаю (чистая спекуляция), что подталкивают людей "обелить" деньги за 5% (или 2,5% на ОВГЗ).
И второе - что ОВГЗ что евробонды обладают свойством "разрывного депозита", их можно продать, пусть и с потерями (или прибылью) на курсе "в любой момент".
Спасибо за ответы! Просто полтора года назад достаточно быстро поменял два заведения из трех, вопросов было нуль, возможно, потому что средства относительно современные.
Если банк заявляет, что приобрести валютные ОВГЗ можно только за гривны, то, скорее всего, сходу попадаете на спред. Иными словами, имея сотню, сто бумаг (условно первичных) приобрести не сможете. Досрочно не выходил пока, но доходность срежут, и, даже если на курсе получится плюс, то возвращаться в usd нужно будет, насколько я понимаю. По "евро" не знаю.
Если кто выходил из валютных ОВГЗ (через банк) раньше срока, отпишитесь, пожалуйста, какая там математика получилась по факту.
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midest
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:51
Kripo
Ах какая сага об исполнении прекрасного желания заработать законными реальными активами!!! Ваши Кеды должны украшать памятник инвестора на Банковой!!! У меня была та же ситуация, но после всего аналогичного такого же отказался от ОВГЗ и Бондов. Создалось ноющее ощущение, что как то не так должны складыватся юридические отношения.
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joik
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:37
midest написав:
Если банк заявляет, что приобрести валютные ОВГЗ можно только за гривны, то, скорее всего, сходу попадаете на спред. Иными словами, имея сотню, сто бумаг (условно первичных) приобрести не сможете.
Я евробонды покупал, это НЕ ОВГЗ в Евро.
Как работает сделка по ОВГЗ мне объясняли, но я уже и не помню, может там за баксы напрямую можно делать.
Некоторые банки (скайбанк, к примеру) предлагают делать обмен валюты на гривну по фиксированному курсу и по нему же делать сделку, тогда нет спрэда и курсового риска. Hо у меня выбора не было, время поджимало.
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Kripo
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