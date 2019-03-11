Додано: Сер 15 гру, 2021 15:14

midest написав: Никогда не гонялся за процентами, даже в эпоху депозитов. Никогда не гонялся за процентами, даже в эпоху депозитов.

midest написав: Получается, что Всевидящее око развернуло Вас, только потому что средства (чистые) старого происхождения? Если система (банки + государство) сомневается в том, что можно среднесрочно и долгосрочно заниматься накоплением, то почему захотелось зайти в бумаги со сроком погашения в 28-ом году? Получается, что Всевидящее око развернуло Вас, только потому что средства (чистые) старого происхождения? Если система (банки + государство) сомневается в том, что можно среднесрочно и долгосрочно заниматься накоплением, то почему захотелось зайти в бумаги со сроком погашения в 28-ом году?

midest написав: Почему с такой суммой решили пойти в ФФ? Вы на двести зашли (полный лот)? Почему с такой суммой решили пойти в ФФ? Вы на двести зашли (полный лот)?

midest написав: Да, и где у Альфы такие депозиты?



UPD: По Альфе вопрос снимаем - есть такое 4,4% на 5 лет. Да, и где у Альфы такие депозиты?UPD: По Альфе вопрос снимаем - есть такое 4,4% на 5 лет.

когда депозиты были с досрочным разрывом, держал на максимальном проценте, всегда в долларах, были и мультивалютные у Приватбанка, игрался "в форекс" - евро/доллар, на 2% удалось больше получать. Когда стали депозиты неразрывными то делал 2 стратегии - в слабых банках держал до фонда (с учетом возможного обвала курса в 2 раза), и остальное в гос. банках. Всегда на максимальной процент.Посмотрите еще раз - главное, что у финмониторинга, на сейчас, нет четких правил, в каждом банке своя отсебятина, есть тенденция к ужесточению правил. Я думаю (чистая спекуляция), что подталкивают людей "обелить" деньги за 5% (или 2,5% на ОВГЗ).И второе - что ОВГЗ что евробонды обладают свойством "разрывного депозита", их можно продать, пусть и с потерями (или прибылью) на курсе "в любой момент".В этом хитрость, "кратный лот" в 100к может стоить дороже или дешевле, в моем случае - "кратный лот" в 200к стоит на сейчас 212.160$ на франкфуртской бирже. А его продают украинские брокеры "в розницу", но еще дороже, они называют это "забираем 1% доходности себе".Это через А-Клуб, там такой момент - обычно участие в этом "клубе" стоит бабла, но если на депозите (помойму ОВГЗ тоже) у Вас больше 100к$, то клуб бесплатный.А вот в отделении, шопотом предложили к стандартным 4% просто 0,5% добавить, если сумма большая, без всякого клуба.