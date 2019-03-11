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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:38

Пытался пополнить через терминал Приват карту на 37000 долларов. После 11-й тысячи высветилось необходимо пояснить происхождение. Поддержка скинула список из 15 документов. Конец депозита подтверждением быть не может. Средства получил из депозита. Спасло то, что подтверждением может быть декларация госслужащих, моя сестра таковой является, в ее декларациях я вписан как член семьи, мои депозиты были туда внесены. Возможность пополнения разблокировали после того как я отправил пояснение и копию последней декларации. Внёс 11000 и снова забанили. Опять отправил документы на валидацию и опять разблокировали.
Вот такие преграды есть, которых раньше не было.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:45

ЗІС-5

спасибо. Такого много есть. А зачем туда вносить?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:55

На карту Универсальная вносил доллары для покупки ОВГЗ. В декларации сестры вносили мои депозиты на перспективу. Иначе сейчас и было бы тяжелее снять ограничение на пополнение карты.
Востаннє редагувалось ЗІС-5 в Сер 15 гру, 2021 23:12, всього редагувалось 1 раз.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:08

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:А який у вас план був, якщо б не вигоріло із "бардачним" банком?


План Б - с разных банков скидывать по 400.000 гривен на ФФ. Платя по 1% за перевод гривен и рискуя что курс гривны просядет, а как раз в это время движения по 10 копеек в день были.
Kripo
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