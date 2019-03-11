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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 гру, 2021 22:38
Пытался пополнить через терминал Приват карту на 37000 долларов. После 11-й тысячи высветилось необходимо пояснить происхождение. Поддержка скинула список из 15 документов. Конец депозита подтверждением быть не может. Средства получил из депозита. Спасло то, что подтверждением может быть декларация госслужащих, моя сестра таковой является, в ее декларациях я вписан как член семьи, мои депозиты были туда внесены. Возможность пополнения разблокировали после того как я отправил пояснение и копию последней декларации. Внёс 11000 и снова забанили. Опять отправил документы на валидацию и опять разблокировали.
Вот такие преграды есть, которых раньше не было.
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ЗІС-5
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Додано: Сер 15 гру, 2021 22:45
ЗІС-5
спасибо. Такого много есть. А зачем туда вносить?
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proftpd66
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Додано: Сер 15 гру, 2021 22:55
На карту Универсальная вносил доллары для покупки ОВГЗ. В декларации сестры вносили мои депозиты на перспективу. Иначе сейчас и было бы тяжелее снять ограничение на пополнение карты.
Востаннє редагувалось ЗІС-5
в Сер 15 гру, 2021 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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ЗІС-5
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Додано: Сер 15 гру, 2021 23:08
greenozon написав:
А який у вас план був, якщо б не вигоріло із "бардачним" банком?
План Б - с разных банков скидывать по 400.000 гривен на ФФ. Платя по 1% за перевод гривен и рискуя что курс гривны просядет, а как раз в это время движения по 10 копеек в день были.
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Kripo
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Додано: Чет 16 гру, 2021 01:00
Еще есть банки, которые лояльно относятся к фин мону...
Для начала, собирайте везде справки/выписки о начисленных процентов по владам, именно начисленных, не выплаченных так как 19.5% не будут вычитаны и конечно любые договора продажи любого движимого-недвижимого имущества.
Есть еще банки, которые принимают кассовый ордер о снятие депозитов, именно тела депозита для происхождения.
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vadymbanker
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Додано: Чет 16 гру, 2021 04:30
Добрый день! Подскажите, у кого есть опыт использования приложения ICU Trade, плюсы и минусы работы с ICU! Заранее благодарен!
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SAndriy1
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:04
vadymbanker написав:
Еще есть банки, которые лояльно относятся к фин мону...
в 22-23 таких вже не буде
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greenozon
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:04
А от какой суммы при покупке овгз, приват требует подтверждение дохода?
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CherniyKot
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:16
До этого года имел только депозиты в разных банках. В этом году купил ОВГЗ и евробонды как валютные, так и в гривне, через разные компании, в т.ч. Приват и ФФ. Финэксперт Охрименко заявил, что иметь только ОВГЗ - всё равно что все яйца в одной корзине.
Подскажите кто что думает - стоит ли часть сбережений держать в банках, действительно ли при возможном отказе страны от обязательств по ОВГЗ и евробондам банки сохранят свою надёжность?
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ЗІС-5
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:18
ЗІС-5 Если кидать через приват до 300 тыс. грн в разные дни?
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CherniyKot
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