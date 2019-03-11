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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 16 гру, 2021 09:45
ЗІС-5 написав:
До этого года имел только депозиты в разных банках. В этом году купил ОВГЗ и евробонды как валютные, так и в гривне, через разные компании, в т.ч. Приват и ФФ. Финэксперт Охрименко заявил, что иметь только ОВГЗ - всё равно что все яйца в одной корзине.
Подскажите кто что думает - стоит ли часть сбережений держать в банках, действительно ли при возможном отказе страны от обязательств по ОВГЗ и евробондам банки сохранят свою надёжность?
конечно сохранят, они ж на Кипре/в Швейцарии, что им сделается?
гривневые ОВГЗ тоже сохранят - что их стоит напечатать?
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cohan
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:17
wirex
кто-то видел рекламу wirex?
что думаете, якобы она автоматически при оплатах переводит крипту в гривну по курсу и можно использовать при оплатах.
Кто-то пользовался ?https://news.finance.ua/ru/news/-/50543 ... to-akkaunt
?
Если да, то какие недастатки ее?
А то на странице описывают одни плюсы и можно получать до 16% годовых
, что больше чем в банках.
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Raymond
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