RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 232233234235
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:45

  ЗІС-5 написав:До этого года имел только депозиты в разных банках. В этом году купил ОВГЗ и евробонды как валютные, так и в гривне, через разные компании, в т.ч. Приват и ФФ. Финэксперт Охрименко заявил, что иметь только ОВГЗ - всё равно что все яйца в одной корзине.
Подскажите кто что думает - стоит ли часть сбережений держать в банках, действительно ли при возможном отказе страны от обязательств по ОВГЗ и евробондам банки сохранят свою надёжность?


конечно сохранят, они ж на Кипре/в Швейцарии, что им сделается?
гривневые ОВГЗ тоже сохранят - что их стоит напечатать?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:17

wirex

wirex
кто-то видел рекламу wirex?
что думаете, якобы она автоматически при оплатах переводит крипту в гривну по курсу и можно использовать при оплатах.

Кто-то пользовался ?
https://news.finance.ua/ru/news/-/50543 ... to-akkaunt ?

Если да, то какие недастатки ее?
А то на странице описывают одни плюсы и можно получать до 16% годовых, что больше чем в банках.
Raymond
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 16.12.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 06:56

Какая комиссия получается при покупке ОВГЗ через Приват 24(насколько понял прочитав их прайс 800грн)?Раньше думал подскирдовать у них на депо, а потом купить, но ввиду низких процентов забрал деньги в другой банк. Теперь если переведу деньги назад, могут возникнуть вопросы по финмону? И какая минимальная сумма нужна, 100кг вроде?
Bolt
 
Повідомлень: 973
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:08

Купил 35 долларовых, из комиссий-300грн за открытие счета, 1000 - за покупку, и всё. Дальше будет по 50 в месяц за обслуживание. Минимум - эквивалент 100 000 можно покупать. Вопросы возникают по мониторингу при пополнении карты, я лично смог доказать, притом случайно так вышло. Посмотрите сами выше мое сообщение об обосновании средств.
ЗІС-5
 
Повідомлень: 25
З нами з: 21.12.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 232233234235
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1, 2, 3, 4, 5
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
40 30630
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 гру, 2021 10:25
cohan
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 27097
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 16147
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34986)
17.12.2021 09:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.