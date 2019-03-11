|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 16 гру, 2021 09:45
ЗІС-5 написав:
До этого года имел только депозиты в разных банках. В этом году купил ОВГЗ и евробонды как валютные, так и в гривне, через разные компании, в т.ч. Приват и ФФ. Финэксперт Охрименко заявил, что иметь только ОВГЗ - всё равно что все яйца в одной корзине.
Подскажите кто что думает - стоит ли часть сбережений держать в банках, действительно ли при возможном отказе страны от обязательств по ОВГЗ и евробондам банки сохранят свою надёжность?
конечно сохранят, они ж на Кипре/в Швейцарии, что им сделается?
гривневые ОВГЗ тоже сохранят - что их стоит напечатать?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3175
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 17:17
wirex
кто-то видел рекламу wirex?
что думаете, якобы она автоматически при оплатах переводит крипту в гривну по курсу и можно использовать при оплатах.
Кто-то пользовался ?https://news.finance.ua/ru/news/-/50543 ... to-akkaunt
?
Если да, то какие недастатки ее?
А то на странице описывают одни плюсы и можно получать до 16% годовых
, что больше чем в банках.
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1069
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 06:56
Какая комиссия получается при покупке ОВГЗ через Приват 24(насколько понял прочитав их прайс 800грн)?Раньше думал подскирдовать у них на депо, а потом купить, но ввиду низких процентов забрал деньги в другой банк. Теперь если переведу деньги назад, могут возникнуть вопросы по финмону? И какая минимальная сумма нужна, 100кг вроде?
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:08
Купил 35 долларовых, из комиссий-300грн за открытие счета, 1000 - за покупку, и всё. Дальше будет по 50 в месяц за обслуживание. Минимум - эквивалент 100 000 можно покупать. Вопросы возникают по мониторингу при пополнении карты, я лично смог доказать, притом случайно так вышло. Посмотрите сами выше мое сообщение об обосновании средств.
-
ЗІС-5
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 21.12.16
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:42
Господа, с овгз дело не имел. В какой банк обратиться с лучшими условиями? Ранее человек написал про Пивденний
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1664
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:16
ЗІС-5 написав:
Купил 35 долларовых, из комиссий-300грн за открытие счета, 1000 - за покупку, и всё. Дальше будет по 50 в месяц за обслуживание. Минимум - эквивалент 100 000 можно покупать. Вопросы возникают по мониторингу при пополнении карты, я лично смог доказать, притом случайно так вышло. Посмотрите сами выше мое сообщение об обосновании средств.
Короче при 100 кг, разница за год по процентам ОВГЗ по сравнению с депо получится тыщи 2.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:22
ЗІС-5 написав:
До этого года имел только депозиты в разных банках. В этом году купил ОВГЗ и евробонды как валютные, так и в гривне, через разные компании, в т.ч. Приват и ФФ. Финэксперт Охрименко заявил, что иметь только ОВГЗ - всё равно что все яйца в одной корзине.
Подскажите кто что думает - стоит ли часть сбережений держать в банках, действительно ли при возможном отказе страны от обязательств по ОВГЗ и евробондам банки сохранят свою надёжность?
не сохранят
-
pret
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 19.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:41
чета распродажа украинского долга идет, кто-то что-то знает или сильно боится
XS1303927179 дол погашение 27 год торгуется дешевле номинала по 8-8,5% доходности
а вы тут гривну под 10 гоняете с дикими комиссиями
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:48
nekefer написав:
чета распродажа украинского долга идет, кто-то что-то знает или сильно боится
XS1303927179 дол погашение 27 год торгуется дешевле номинала по 8-8,5% доходности
а вы тут гривну под 10 гоняете с дикими комиссиями
Так вроде под 13.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|40
|30728
|
Нед 12 гру, 2021 10:25
cohan
|
|53
|27108
|
|
|1
|16151
|
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
|