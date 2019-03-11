Додано: Суб 18 гру, 2021 00:32

nekefer написав: чета распродажа украинского долга идет, кто-то что-то знает или сильно боится

XS1303927179 дол погашение 27 год торгуется дешевле номинала по 8-8,5% доходности чета распродажа украинского долга идет, кто-то что-то знает или сильно боитсяXS1303927179 дол погашение 27 год торгуется дешевле номинала по 8-8,5% доходности

Да уж, реальный мир жесток, если российсий фондовый рынок и рынок облигаций это junk (были в 2015 официально), то украинские - высокорискованые мусорные junk бумаги, для гусаров - любителей русской рулетки, их в первую очередь распродают, в "ковидном сливе 10.03.2020" вообще 70% номинала были. А тут сворачивание эмиссии ФРС, Банком-GB и еврозоной, все рынки падают. А сегодня еще и очередной ультиматум северный сосед выдвинул, угражает военным решением... Для спекулянта это плохой фон, а если веришь что большой войны не будет, или хотя бы не будет потери Харькова - Одессы (только Мариуполь - корридор в Крым окупируют, к примеру), то не будет и дефолта и по бумагам будут продолжены выплаты, и какая тогда разница, для инвестора, сколько номинал в моменте стоит?!Наоборот, можно сейчас под 8,7% в $ зайти (если весь лот покупать), а может и еще сольют, так вообще супер доходность будет...А перед самым дефолтомтак вообще, сказка...