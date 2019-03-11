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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 гру, 2021 00:38
https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
Алексей77 написав:
Господа, с овгз дело не имел. В какой банк обратиться с лучшими условиями? Ранее человек написал про Пивденний
обзор, но условия меняются,все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.
И на форуме отчет выложить.
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