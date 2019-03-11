обзор, но условия меняются,все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.
И на форуме отчет выложить.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 гру, 2021 00:38
обзор, но условия меняются,все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.
И на форуме отчет выложить.
Додано: Суб 18 гру, 2021 10:51
Спасибо. дельная статья. А можно в в Украине разместить долларовые овгз? В статье написано что государство гарантирует возврат средств по овгз 100 процентов. Этому можно верить
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:15
Re: Рынок ОВГЗ
Вы можете купить овгз в любой их трёх валют, выплата купона(дохода) и погашение самих облигаций будет в валюте облигаций!
Дефолта, отсрочки, переноса овгз не было ни разу...
По евробондам правительства технические дефолты были дважды, в 1998 и 2015 годах. В 2015 году списали у депонентов(собственников) евробондов 20% их номинальной стоимости, в одностороннем порядке, как следствие выплатили купоны на 80% и погасили бумаги на 80%, учитывая что доходности там были большие, это еще более менее условия, с моей точки зрения.
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