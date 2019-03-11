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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 00:38

  Алексей77 написав:Господа, с овгз дело не имел. В какой банк обратиться с лучшими условиями? Ранее человек написал про Пивденний


https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/

обзор, но условия меняются,все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.

И на форуме отчет выложить. :wink:
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:51

  Kripo написав:
  Алексей77 написав:Господа, с овгз дело не имел. В какой банк обратиться с лучшими условиями? Ранее человек написал про Пивденний


https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/

обзор, но условия меняются,все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.

И на форуме отчет выложить. :wink:

Спасибо. дельная статья. А можно в в Украине разместить долларовые овгз? В статье написано что государство гарантирует возврат средств по овгз 100 процентов. Этому можно верить
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:15

Re: Рынок ОВГЗ

Алексей77 написав:
  Kripo написав:
  Алексей77 написав:Господа, с овгз дело не имел. В какой банк обратиться с лучшими условиями? Ранее человек написал про Пивденний


https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/

обзор, но условия меняются,все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.

И на форуме отчет выложить. :wink:

Спасибо. дельная статья. А можно в в Украине разместить долларовые овгз? В статье написано что государство гарантирует возврат средств по овгз 100 процентов. Этому можно верить
Вы можете купить овгз в любой их трёх валют, выплата купона(дохода) и погашение самих облигаций будет в валюте облигаций!
Дефолта, отсрочки, переноса овгз не было ни разу...
По евробондам правительства технические дефолты были дважды, в 1998 и 2015 годах. В 2015 году списали у депонентов(собственников) евробондов 20% их номинальной стоимости, в одностороннем порядке, как следствие выплатили купоны на 80% и погасили бумаги на 80%, учитывая что доходности там были большие, это еще более менее условия, с моей точки зрения.
vadymbanker
 
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